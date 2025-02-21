Сбер SberUnity Онлайн-платформа бизнес-наставников
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Ведяхин Александр 131 4
|Цыбульников Вячеслав 76 1
|Хасис Лев 105 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Калошин Игорь 8 1
|Серебряков Сергей 3 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Сусов Михаил 29 1
|Хабаров Алексей 1 1
|Рассказов Владислав 3 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Строгий Максим 9 1
|Кошкин Евгений 1 1
|Сезонов Иван 3 1
|Анико Алексей 1 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|Crunchbase 74 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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