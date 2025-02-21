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Сбер SberUnity Онлайн-платформа бизнес-наставников

Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников


21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
14.11.2024 Платформа для подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» привлечет 52 млн руб. от венчурного фонда Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелов 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1
07.06.2024 Выручка стартапов-резидентов платформы SberUnity превысила 120 млрд рублей 1
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit 1
11.04.2024 На платформе SberUnity можно синдицировать сделки 1
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний 1
11.10.2023 Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций 1
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 1
14.04.2020 Сбербанк запустил платформу антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 10 2
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 6
ВымпелКом - Хайв 8 2
AngelsDeck 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 4 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4512 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12099 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5413 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5092 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 528 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1769 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 578 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2180 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7675 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 653 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6732 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3852 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  667 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17123 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 285 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 763 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 81 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 264 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4508 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
Ведяхин Александр 131 4
Цыбульников Вячеслав 76 1
Хасис Лев 105 1
Фурсин Алексей 157 1
Калошин Игорь 8 1
Серебряков Сергей 3 1
Дроздов Игорь 45 1
Шувалов Игорь 82 1
Кучушев Сергей 5 1
Сусов Михаил 29 1
Хабаров Алексей 1 1
Рассказов Владислав 3 1
Ляпунов Игорь 123 1
Строгий Максим 9 1
Кошкин Евгений 1 1
Сезонов Иван 3 1
Анико Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Казахстан - Республика 5564 1
Индия - Bharat 5470 1
Европа 21808 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Турция - Турецкая республика 2369 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 317 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 75 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 12 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5790 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 136 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2383 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1450 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1236 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1212 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6164 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3442 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 102 1
Сбер - SberStudent 6 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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