ХайперСофтЛаб GMonit Full Stack Observability платформа
Платформа наблюдаемости является легковесным решением, которое быстро интегрируется в инфраструктуру клиента и позволяет повысить наблюдаемость за считанные минуты. Fullstack Observability платформа GMonit обеспечивает командную работу всем подразделениям компании, благодаря чему увеличивается скорость разбора инцидентов. Специалисты видят актуальное состояние каждого приложения или сервиса системы, своевременно получают информацию о транзакциях, анализируют работу интегрированных внешних сервисов, гибко настраивают систему оповещения операторов. И что немаловажно, можно выделить любые критичные бизнес-метрики и мониторить их на индивидуальном дашборде.
Платформа универсальна и поддерживает большинство языков и технологий: Java, C#, Redis, PHP и пр. А также полностью соответствует требованиям по безопасности ФЗ-187 “О безопасности КИИ”.
ХайперСофтЛаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Hoff Tech - Хофф Тех 39 2
|SAP SE 5279 2
|Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 8 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
|WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 1
|Zabbix SIA - Заббикс 89 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
|Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Пустоветов Игорь 4 3
|Коробицин Денис 1 1
|Строгий Максим 9 1
|Савинов Кирилл 1 1
|Хабаров Алексей 1 1
|Ершов Григорий 1 1
|Оганесян Максим 1 1
|Нураев Азат 1 1
|Максимов Алексей 15 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Николаев Александр 33 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 8
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
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