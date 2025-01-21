ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа

Платформа наблюдаемости является легковесным решением, которое быстро интегрируется в инфраструктуру клиента и позволяет повысить наблюдаемость за считанные минуты. Fullstack Observability платформа GMonit обеспечивает командную работу всем подразделениям компании, благодаря чему увеличивается скорость разбора инцидентов. Специалисты видят актуальное состояние каждого приложения или сервиса системы, своевременно получают информацию о транзакциях, анализируют работу интегрированных внешних сервисов, гибко настраивают систему оповещения операторов. И что немаловажно, можно выделить любые критичные бизнес-метрики и мониторить их на индивидуальном дашборде.

Платформа универсальна и поддерживает большинство языков и технологий: Java, C#, Redis, PHP и пр. А также полностью соответствует требованиям по безопасности ФЗ-187 “О безопасности КИИ”.