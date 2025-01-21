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ХайперСофтЛаб GMonit Full Stack Observability платформа

ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа

Платформа наблюдаемости является легковесным решением, которое быстро интегрируется в инфраструктуру клиента и позволяет повысить наблюдаемость за считанные минуты. Fullstack Observability платформа GMonit обеспечивает командную работу всем подразделениям компании, благодаря чему увеличивается скорость разбора инцидентов. Специалисты видят актуальное состояние каждого приложения или сервиса системы, своевременно получают информацию о транзакциях, анализируют работу интегрированных внешних сервисов, гибко настраивают систему оповещения операторов. И что немаловажно, можно выделить любые критичные бизнес-метрики и мониторить их на индивидуальном дашборде.

Платформа универсальна и поддерживает большинство языков и технологий: Java, C#, Redis, PHP и пр. А также полностью  соответствует требованиям по безопасности ФЗ-187 “О безопасности КИИ”.


21.01.2025 Observability-платформа GMonit стала доступна на Yandex Cloud 1
07.11.2024 «Лента» внедрила GMonit для поддержки работоспособности SAP-систем 1
01.10.2024 Open Telemetry в GMonit: в observability платформе появился новый функционал 1
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit 1
06.02.2024 GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга 2
17.10.2023 Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit 1
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 2
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
08.02.2023 «Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ХайперСофтЛаб и организации, системы, технологии, персоны:

Hoff Tech - Хофф Тех 39 2
SAP SE 5279 2
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 8 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
Маркировка - Marking 1055 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 452 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
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