Observability-платформа GMonit стала доступна на Yandex Cloud

Российский разработчик разместил Lite-версию платформы GMonit на облачной платформе Yandex Cloud. Теперь пользователи могут бесплатно воспользоваться продуктом, предназначенным для решения базовых задач мониторинга производительности приложений (APM).

С целью повышения доступности GMonit для широкой аудитории вендор выпустил новую версию observability-платформы – GMonit Lite. Этот инструмент хранит данные в течение трех дней и предоставляет весь необходимый функционал для анализа ключевых показателей производительности и мониторинга критически важных метрик.

«GMonit Lite – инструмент мониторинга производительности приложений, не имеющий аналогов на площадках облачных провайдеров. Мы рассчитываем, что продукт будет востребован у инженеров небольших команд разработки, которые хотят «по нажатию кнопки» получить современный APM-инструмент. Также Lite-версия будет пользоваться спросом у крупных компаний для быстрой оценки возможностей части платформы GMonit», – сказал Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.

Версия Lite станет полезным инструментом для компаний, которые нуждаются в проведении быстрой проверки своих сервисов или в поисках решения мониторинга для оценки качества новых релизов и обновлений. Разработчик оказывает техническую поддержку, что обеспечивает комфортное использование платформы и быстрое решение вопросов.

Также вендор предлагает пользователям версию GMonit Standart – это полноценная observability-платформа, включающая: мониторинг производительности приложений (APM), мобильный и браузерный мониторинг, мониторинг инфраструктуры и функционал детекции аномалий на базе ИИ.