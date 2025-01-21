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Пустоветов Игорь



21.01.2025 Observability-платформа GMonit стала доступна на Yandex Cloud 1
01.10.2024 Open Telemetry в GMonit: в observability платформе появился новый функционал 1
06.02.2024 GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга 1
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пустоветов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5279 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 76 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 9 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Коробицин Денис 1 1
Николаев Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Германия - Федеративная Республика 12682 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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