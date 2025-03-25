Мониторинг «1С»: новый функционал в GMonit поможет контролировать производительность платформы

Российский разработчик представил новый функционал GMonit для мониторинга систем «1С». Платформа позволит бизнесу контролировать производительность системы, оперативно выявлять технические сбои и минимизировать их влияние на операционные процессы. Об этом CNews сообщили представители GMonit.

Продукты «1С» играют ключевую роль в управлении бизнес-процессами: от продаж и складской логистики до отчетности и финансового учета. Для поддержания высокой производительности систем и своевременного устранения инцидентов вендор внедрил в GMonit специальные инструменты для мониторинга «1С», предоставляющие полную прозрачность работы платформы.

Обновленная версия делает управление «1С» более прозрачным и эффективным. Бизнес может получать актуальную информацию о состоянии программ и контролировать ключевые метрики «1С»: активные сеансы, блокировки, лицензии и инфраструктурные показатели. Гибкие дашборды объединяют данные «1С» с метриками смежных систем, а анализ журнала регистрации помогает выявлять аномалии и ошибки с привязкой к конкретным объектам и пользователям и быстро устранять их причины. Это дает возможность техническим специалистам быстрее реагировать на отклонения в работе приложений, видеть блокировки в динамике и устанавливать, какие пользователи вызывают зависания.

Дополнительно GMonit поддерживает инфраструктурный мониторинг. Функционал позволяет контролировать состояние серверов, контейнеров, баз данных и вычислительных ресурсов, что особенно важно для среднего и крупного бизнеса.

«Наша цель — дать бизнесу инструменты для глубокой диагностики и предсказуемого управления продуктами «1С». Мы стремимся расширять контур мониторинга, который который дает возможность наблюдать за цифровым контуром бизнеса целиком и решать комплексные задачи. Новый функционал GMonit позволяет проактивно выявлять проблемы, снижать влияние технических сбоев на бизнес и обеспечивать полную прозрачность работы системы», — сказал Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.

Разработчик уже работает над дальнейшим расширением возможностей: в следующих релизах появится детальный анализ технологического журнала «1С», мониторинг регламентных заданий и ИИ-аналитика.