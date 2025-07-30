Коварная месть Microsoft. Заблокирован профиль разработчика LibreOffice после попыток перевести пользователей на СПО

Microsoft без предупреждения заблокировала аккаунт разработчика LibreOffice в MS Office. Апелляция не помогла – он по-прежнему не может использовать сервисы MS Office. На все его запросы Microsoft отвечает глухим молчанием. За несколько дней до этого LibreOffice агитировала весь мир перейти на открытое ПО и критиковала Microsoft за махинации с форматами файлов ради удержания пользователей.

Несвобода за свободу

Корпорация Microsoft заблокировала учетную запись разработчика LibreOffice в своей экосистеме, пишет Neowin. Теперь он не может пользоваться ее сервисами, включая облачный Office.

Профиль был отключен без предупреждения. Под раздачу попал специалист Майк Кагански (Mike Kaganski). Официально его аккаунт подвергся блокировке со стороны Microsoft по причине некой «деятельности, нарушающей ее Соглашение об услугах» (activity that violates its Services Agreement).

Майк подчеркнул, что не делал ничего, чтобы оказаться в такой ситуации. По его словам, это произошло 21 июля 2025 г., когда он попытался отправить техническое письмо в список рассылки разработчиков LibreOffice.

Для Майка отправка таких писем – это стандартная и регулярная практика. Он всегда рассылал такие письма через клиент Thunderbird, используя учетку Microsoft, но в этот раз программа выдала предупреждение о невозможности отправки.

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При повторной попытке его учетная запись Microsoft была заблокирована. Его насильно вывели из экосистемы софтверного гиганта.

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В своем блоге Майк предположил, что проблема могла скрываться в тексте его письма, в котором было большое количество ссылок. Однако он подчеркнул, что это никак не нарушало правила Microsoft.

«Ладно, у них тупой ИИ, который хуже старых добрых фильтров. Ладно, они заставили его реагировать мгновенно, как непререкаемый авторитет. Но это же не такая уж большая проблема, правда? Они же предоставляют возможность подать апелляцию», – написал Кагански.

Однако попытка достучаться до Microsoft ни к чему не привела. Форма подачи апелляции запросила у него номер телефона, после чего выдала ошибку «Попробуйте другой метод аутентификации». При этом никакого другого метода попросту нет, подчеркнул Кагански.

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Следующим шагом Майка было обращение в службу технической поддержки Microsoft. Пройдя через несколько этапов автоматизированной системы решения проблем, реализованной на сайте Microsoft в виде подсказок, Кагански, наконец, добрался до опции «Связаться с техподдержкой». Но проблема в том, что для этого нужно авторизоваться с учетной записью Microsoft, которая у Кагански заблокирована, что, в принципе, и стало причиной его обращения. Замкнутый круг.

Майку так и не удалось установить контакт с сотрудниками технической поддержки Microsoft ввиду блокировки его аккаунта. Чтобы выйти на связь с ними, ему пришлось воспользоваться профилем, принадлежащим другому человеку – его жене.

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Лишь после того, как Майк авторизовался в чужой учетной записи, ему удалось, наконец, подать апелляцию и получить ответ от службы поддержки. Вот только в этом ответе не было ничего, что могло бы решить проблему.

Работники Microsoft ограничились тем, что просто дали ему ссылку на страницу авторизации, где нужно было указать номер телефона, а это Майк уже пытался проделать. Он попытался объяснить, что проходил этот квест, но результата не получил, однако ответа со стороны Microsoft так и не последовало. Техподдержка корпорации пометила проблему Майка как решенную и перестала контактировать с ним.

Неутешительный итог

К моменту выпуска материала со дня блокировки профиля Майка в экосистеме Microsoft прошло больше недели, но он по-прежнему не имеет к нему доступа. Об этом свидетельствует отсутствие апдейтов в его блоге. По его словам, он подал еще несколько запросов, но все они остались без ответа.

Единственное, что ему удалось сделать – это отправить письмо, с которого все началось, используя экосистему прямого конкурента Microsoft. Майка в этом плане выручил интернет-гигант Google, не став блокировать его учетку в Gmail после отправки письма.

Месть Microsoft

Нельзя исключать, что случившееся с Кагански напрямую связано с тем, что он участвует в разработке LibreOffice. Это бесплатный, открытый, быстрый и постоянно развивающийся офисный пакет, прямой платному и «тяжелому» Microsoft Office, новые версии которого выходят раз в несколько лет. К тому же Microsoft регулярно стремится отказаться от офлайнового Office и перевести всех пользователей в облачный Microsoft 365 (ранее – Office 365).

Летом 2025 г. компания LibreOffice, развивающая одноименный пакет офисных программ, предприняла несколько попыток перевести пользователей MS Office на открытое ПО. Для начала в первых числах июля 2025 г. она выпустила детализированные инструкции к каждой утилите из состава LibreOffice, чтобы новый пользователь смог быстро разобраться в тонкостях их работы. Через пару недель LibreOffice открыто «наехала» на Microsoft за чрезмерное усложнение разметки документов в форматах docx (документ Word) и xslx (таблица Excel).

Впрочем, с действиями LibreOffice блокировка аккаунта Кагански может и не иметь связи. В июне 2025 г. CNews сообщал о блокировке аккаунта в облачном сервисе OneDrive (входит в экосистему Microsoft), который принадлежал не имеющему отношения к СПО пользователю Reddit. В профиле хранились фотографии и документы за 30 лет жизни этого пользователя. На его просьбы о снятии блокировки Microsoft тоже не реагировала.