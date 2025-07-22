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Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей

Создатели бесплатного офисного пакета LibreOffice обрушились на Microsoft с критикой за использование «сложных» форматов файлов в Office. По их мнению, она создает свою экосистему, чтобы пользователям было сложнее уходить на другое офисное ПО.

Microsoft поймали с поличным

Компания LibreOffice, автор одноименного и полностью бесплатного офисного пакета, раскритиковала корпорацию Microsoft в «намеренном» (intentionally) использовании «избыточно сложных» (unnecessarily complex) форматов файлов в Microsoft 365 и Office. По мнению LibreOffice, софтверный гигант делает это намеренно – с целью привязки пользователей к своему ПО, чтобы те не сбежали и не начали пользоваться другими офисными пакетами, пишет Neowin

В Office и Microsoft 365 для структурированного представления документов должен использоваться классический язык разметки XML, но на деле Microsoft создала и применяет собственный формат Office Open XML (OOXML) для поддержки всех функций своего программного обеспечения. Он был представлен в в конце 2006 г. одновременно с форматами .docx (документ Word, на замену .doc) и .xlsx (таблица Excel, на замену .xls).

В чем именно провинилась Microsoft

По заверениям LibreOffice, язык разметки создавался как метод унификации форматов, но Microsoft решила пойти своим путем, чем все усложнила. Как пишет Neowin, в LibreOffice сравнивает ситуацию с форматами офисных документов с железнодорожной системой.

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Ed Hardie / Unsplash
Microsoft Office - далеко не единственный офисный пакет, хотя и самый распространенный

В этой системе непосредственно пути находятся в общественном пользовании. Однако система управления поездами, созданная одной компанией, запутана, что никто другой не может построить совместимый с ней поезд, а это, в свою очередь делает конкуренцию практически невозможной.

Примером намеренного усложнения форматов со стороны Microsoft в LibreOffice считают структуру разметки файлов с неинтуитивно понятными соглашениями об именовании и таким количеством необязательных элементов, что реализация формата становится настоящим кошмаром для любого разработчика, не работающего в Microsoft. Даже простое предложение, написанное в Word, превращается в лабиринт вложенных тегов, который стороннему наблюдателю практически невозможно правильно разобрать, несмотря на то, что результат на экране выглядит идентично.

Блаженство в неведении

В LibreOffice отдельно подчеркнули, что пассажиры упомянутых ими поездов не осознают, что становятся заложниками многочисленных искусственных технических препятствий. Действительно, с высокой степенью вероятности подавляющее большинство пользователей не будут вникать в отличия, например, .docx и .xlsx от форматов .odt и .ods соответственно, использующихся в LibreOffice.

К тому же технически .docx и .xlsx – это обычные zip-архивы, то есть обычный текстовый документ или электронную таблицу можно открыть архиватором и увидеть все компоненты документа, включая изображения, если они имеются. Все будет разложено по соответствующим папкам.

Также стоит учесть тот факт, что .docx и .xlsx без труда открываются LibreOffice, а .odt и .ods можно открыть в современных версиях Microsoft Office. К тому же существует множество онлайн-сервисов по конвертации документов и таблиц из одного формата в другой.

Вся власть пингвинам

По мнению экспертов LibreOffice, действия Microsoft направлены исключительно на то, чтобы держать клиентов в узде и не давать им покидать экосистему Micosoft. В связи с этим LibreOffice открыто призвала пользователей Windows и Office отказаться от них и перейти на свободное программное обеспечениеLinux и LibreOffice соответственно.

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Цифровизация

В начале июля 2025 г. специалисты LibreOffice даже выпустили инструкцию по переходу на одноименный офисный пакет и его освоению. Документация оказалась весьма детализированной и касалась буквально каждой утилиты из пакета LibreOffice, чтобы пользователь мог с минимальными потерями времени изучить новое для него ПО.

Но беда в том, что инструкции эти годятся не для всего мира. Как сообщал CNews, на начало июля 2025 г. они были переведены лишь на 20 языков мира, русский среди которых не числился.

Геннадий Ефремов

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