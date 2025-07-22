Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей

Создатели бесплатного офисного пакета LibreOffice обрушились на Microsoft с критикой за использование «сложных» форматов файлов в Office. По их мнению, она создает свою экосистему, чтобы пользователям было сложнее уходить на другое офисное ПО.

Microsoft поймали с поличным

Компания LibreOffice, автор одноименного и полностью бесплатного офисного пакета, раскритиковала корпорацию Microsoft в «намеренном» (intentionally) использовании «избыточно сложных» (unnecessarily complex) форматов файлов в Microsoft 365 и Office. По мнению LibreOffice, софтверный гигант делает это намеренно – с целью привязки пользователей к своему ПО, чтобы те не сбежали и не начали пользоваться другими офисными пакетами, пишет Neowin

В Office и Microsoft 365 для структурированного представления документов должен использоваться классический язык разметки XML, но на деле Microsoft создала и применяет собственный формат Office Open XML (OOXML) для поддержки всех функций своего программного обеспечения. Он был представлен в в конце 2006 г. одновременно с форматами .docx (документ Word, на замену .doc) и .xlsx (таблица Excel, на замену .xls).

В чем именно провинилась Microsoft

По заверениям LibreOffice, язык разметки создавался как метод унификации форматов, но Microsoft решила пойти своим путем, чем все усложнила. Как пишет Neowin, в LibreOffice сравнивает ситуацию с форматами офисных документов с железнодорожной системой.

В этой системе непосредственно пути находятся в общественном пользовании. Однако система управления поездами, созданная одной компанией, запутана, что никто другой не может построить совместимый с ней поезд, а это, в свою очередь делает конкуренцию практически невозможной.

Примером намеренного усложнения форматов со стороны Microsoft в LibreOffice считают структуру разметки файлов с неинтуитивно понятными соглашениями об именовании и таким количеством необязательных элементов, что реализация формата становится настоящим кошмаром для любого разработчика, не работающего в Microsoft. Даже простое предложение, написанное в Word, превращается в лабиринт вложенных тегов, который стороннему наблюдателю практически невозможно правильно разобрать, несмотря на то, что результат на экране выглядит идентично.

Блаженство в неведении

В LibreOffice отдельно подчеркнули, что пассажиры упомянутых ими поездов не осознают, что становятся заложниками многочисленных искусственных технических препятствий. Действительно, с высокой степенью вероятности подавляющее большинство пользователей не будут вникать в отличия, например, .docx и .xlsx от форматов .odt и .ods соответственно, использующихся в LibreOffice.

К тому же технически .docx и .xlsx – это обычные zip-архивы, то есть обычный текстовый документ или электронную таблицу можно открыть архиватором и увидеть все компоненты документа, включая изображения, если они имеются. Все будет разложено по соответствующим папкам.

Также стоит учесть тот факт, что .docx и .xlsx без труда открываются LibreOffice, а .odt и .ods можно открыть в современных версиях Microsoft Office. К тому же существует множество онлайн-сервисов по конвертации документов и таблиц из одного формата в другой.

Вся власть пингвинам

По мнению экспертов LibreOffice, действия Microsoft направлены исключительно на то, чтобы держать клиентов в узде и не давать им покидать экосистему Micosoft. В связи с этим LibreOffice открыто призвала пользователей Windows и Office отказаться от них и перейти на свободное программное обеспечение – Linux и LibreOffice соответственно.

В начале июля 2025 г. специалисты LibreOffice даже выпустили инструкцию по переходу на одноименный офисный пакет и его освоению. Документация оказалась весьма детализированной и касалась буквально каждой утилиты из пакета LibreOffice, чтобы пользователь мог с минимальными потерями времени изучить новое для него ПО.

Но беда в том, что инструкции эти годятся не для всего мира. Как сообщал CNews, на начало июля 2025 г. они были переведены лишь на 20 языков мира, русский среди которых не числился.