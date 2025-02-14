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Mozilla Thunderbird почтовая программа

Mozilla Thunderbird - почтовая программа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.02.2025 Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED

известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они носят название Thunderbird Q8 SE и Thunderbird F6 и наделены спецификациями, которых нет у конкурентов за те же деньги. Это модели из разных ценовых категорий – Thunderbird F6 стоит 999 юаней ил
29.10.2024 Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена

Очень много экрана Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У большинства современных сравнительно недорогих смарт-ТВ част
09.10.2024 На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям

Мобильный Thunderbird Почтовый клиент Thunderbird, прекрасно зарекомендовавший себя на ПК и ноут
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone

Чем больше, тем лучше В ассортименте компании TCL появился новый смарт-ТВ Thunderbird 100MAX, главная отличительная черта которого – экран с диагональю 100 дюймов. Первым рынком, где он поступил в продажу, стал Китай, но телевизоры этой марки продаются и в России, та
05.04.2011 Mozilla сворачивает автономию Mozilla Messaging

оду некоммерческая организация Mozilla Foundation объявила о выделении разработки почтового клиента Mozilla Thunderbird в самостоятельную организацию Mozilla Messaging. Однако сейчас, после тре
28.06.2010 Почтовый клиент Thunderbird 3.1 открывает новые возможности

Вышла новая версия почтового клиента Mozilla Thunderbird – ведущего свободного приложения для работы с электронной почтой. Новая в
09.12.2009 Mozilla выпустила Thunderbird 3

Компания Mozilla выпустила финальную версию своего открытого почтового клиента Thunderbird 3. Давно ожидаемая третья версия Thunderbird работает под операционными си
09.12.2009 Thunderbird 3: новый интерфейс, поиск, вкладки

ой почты, Thunderbird 3 позволяет видеть все входящие сообщения в одной папке «Входящие». Загрузить Mozilla Thunderbird можно бесплатно по этой ссылке. Размер дистрибутива не превышает 9 МБ. Пр
21.11.2008 Анонсирован выход Thunderbird 2.0.0.18

Анонсирован выход новой версии свободного почтового клиента Thunderbird 2.0.0.18, которая содержит исправления, позволяющие устранить ошибки, связанные с безопасностью. Релиз состоялся спустя примерно неделю после выхода соответствующих исправлений для

25.07.2008 Вышел Thunderbird 2.0.0.16

Разработчики Mozilla объявили о выходе обновленной версии свободного почтового клиента Thunderbird 2.0.0.16. В новой версии исправлено значительное количество ошибок, связанных с б
16.05.2008 Thunderbird 3: первая альфа-версия

Mozilla Messaging выпустила первый альфа-релиз свободного почтового клиента Thunderbird 3. В Thunderbird 3 будет прекращена поддержка Windows 95, 98, Me, NT и вер
27.02.2008 Mozilla обновила Thunderbird

Разработчики Mozilla заявили о выпуске очередного обновления своего почтового клиента. Thunderbird 2.0.0.12 содержит исправление критических уязвимостей, потенциально допускающих возможность выполнения злоумышленником произвольного кода. Разработчики также напоминают, что обновле
19.02.2008 Разработкой Thunderbird займется «дочка» Mozilla

низации Mozilla Messaging. Основной текущей целью организации заявлена разработка почтового клиента Thunderbird 3, в котором планируется реализовать ряд значительных изменений. В частности, пре
20.12.2007 Обнаружен «критический» эксплоит для Mozilla Thunderbird

Используя многочисленные уязвимости, обнаруженные в Mozilla Thunderbird, атакующий может вызвать DoS или взять полный контроль над системой. Первый эксплоит вызван ошибкой в работе с памятью в браузере и движке JavaScript, которая может провоцир
08.10.2007 Mozilla потеряет двух разработчиков Thunderbird

Два ключевых разработчика почтового клиента Thunderbird заявили о своем намерении покинуть компанию Mozilla. Скотт МакГрегор (Scott McGregor) в заявлении на своем сайте сказал, что пятница, 12 октября, станет последним днем его работы в

31.08.2007 Новый антивирусный плагин Dr.Web: для Firefox и Thunderbird

ние в нем возможности установки его как непосредственно в Mozilla Firefox, так и в почтовом клиенте Mozilla Thunderbird. Будучи установленным в Mozilla Thunderbird, плагин Dr.Web обеспеч
06.08.2007 Mozilla «излечила» Thunderbird: две критические уязвимости

Mozilla выпустила обновление к почтовому клиенту Thunderbird, в котором устранены две уязвимости. Почтовый клиент 2.0.0.6 вышел спустя несколько недель после Firefox с тем же номером версии, сообщил Informationweek.com. Обе уязвимости относят
27.07.2007 Mozilla: Thunderbird перейдет к другой компании?

Компания Mozilla заявила, что не будет работать над своим клиентом электронной почты Thunderbird, чтобы разработчики могли сконцентрироваться на Firefox. Митчелл Бэйкер (Mitchell Baker), исполнительный директор Mozilla, в своем блоге сказал, что Thunderbird может быть пе
01.06.2007 В Firefox, Thunderbird и Seamonkey закрыты уязвимости

Mozilla выпустила обновления безопасности сразу к трём флагманским продуктам — браузеру Firefox, почтовому клиенту Thunderbird и календарю Seamonkey. Уязвимости, обнаруженные в них, позволяли встраивать в страницы произвольный код на JavaScript, проводить атаки межсетевых сценариев (XSS), накладывать на окн
20.04.2007 Вышел Mozilla Thunderbird 2

роса) и возможность просматривать историю писем примерно так же, как реализована история в Firefox. Mozilla Thunderbird 2 Thunderbird может быть дополнен различными плагинами и темами оформлени
09.04.2007 Mozilla: Thunderbird 2.0 RC1 вышел на 35 языках

Mozilla выпустила первый кандидатский релиз (RC1) новой версии почтового клиента Thunderbird, 2.0. Клиент представлен на 35 языках для трёх платформ: Windows, в том числе, впервые — с полной поддержкой Vista, Mac OS X и Linux. Главный инженер Mozilla по Thunderbird<
27.02.2007 Mozilla устранила уязвимости в Firefox и Thunderbird

Mozilla выпустила обновление к браузеру Firefox и почтовому клиенту Thunderbird, в котором устранен ряд уязвимостей, в том числе и критических. По словам вице-президента Mozilla по проектированию Майка Шрепфера (Mike Schroepfer), в обновлении устранена дыра, св
15.12.2006 Mozilla представила бета-версию Thunderbird 2.0

Mozilla в четверг выпустила первую бета-версию почтового клиента с открытым кодом Thunderbird 2.0. В Thunderbird 2.0 Beta 1 изменён дизайн, введены новые средства организации почты, добавлена навигация «вперёд» и «назад» наподобие браузерной, улучшены поддержка расшир
18.09.2006 Mozilla устранила уязвимости в Firefox и Thunderbird

Mozilla в четверг выпустила обновленный Firefox, 1.5.0.7, в котором устранены 7 дыр, из которых 4 — критические. В новом Thunderbird, 1.5.0.7, вышедшем в тот же день, устранено 6 дыр, из них две — критические. Разработчики утверждают, что ни одна из уязвимостей пока не была использована для атак, хотя как ми
31.07.2006 Mozilla представила Thunderbird 2.0 Alpha

Mozilla представила первую тестовую версию почтового клиента Thunderbird 2.0 для Windows, Linux и Mac OS. X. На сайте предупреждают, что эта версия — только для разработчиков и тестеров, и ею нельзя пользоваться для работы. Бета-версия Thunderbir
13.01.2006 Mozilla выпустила Thunderbird 1.5

Почтовый клиент Thunderbird проекта Mozilla догнал по номеру версии браузер Firefox. Спустя шесть недель, в ч
29.09.2005 Thunderbird превратится в "молнию"

Mozilla Foundation анонсировала создание гибрида почтового клиента Thunderbird с системой синхронизации устройств Sunbird и оффлайновым календарем. Над продуктом, получившим название Lightning (молния), работает специально выделенная группа программистов. Идея
06.06.2005 В Thunderbird появится подкастинг

Разработчики почтового клиента Thunderbird с открытым исходным кодом из проекта Mozilla добавили в новую версию возможность широковещательной трансляции звуковых потоков — подкастинг. Также будет улучшена защита от фиши
05.03.2001 Процессоры AMD Thunderbird 1,3 -1,33 ГГц появятся на следующей неделе

По сведениям канадского сайта Clubic, компания AMD в течении ближайшей недели намерена выпустить два новых процессора - Athlon Thunderbird 1,3 ГГц (с системной шиной 200 МГц) и Athlon Thunderbird 1,33 ГГц (с системной шиной 266 МГц). Ориентировочная цена новинок - около $309.
10.08.2000 AMD с 14 августа снизит цены на микропроцессоры Athlon и Duron

Как и ожидалось, компания AMD объявила о снижении цен на свои микропроцессоры Athlon и Duron. Ниже приведены цены, которые будут действовать с 14 августа, при покупке партии от 1000 шт. Athlon Thunderbird 1 ГГц - $470 Athlon Thunderbird 950 МГц - $350 Athlon Thunderbird 900 МГц - $275 Athlon Thunderbird 800 МГц - $185 Athlon Thunderbird 750 МГц - $165 Athl
19.07.2000 Gateway исправила ошибку в компьютерах на базе 1ГГц Thunderbird

Компании Gateway, наконец, удалось обнаружить причину ошибки, которая проявлялась в системах на базе процессора AMD "Thunderbird" 1ГГц. Как и предполагалось, сам процессор оказался ни при чём. По словам представителя компании, проблема проявлялась из-за неисправности в цепях питания материнских плат, использу
04.07.2000 Gateway обнаружила ошибку в компьютерах на базе процессоров AMD Athlon "Thunderbird" 1 ГГц

Gateway объявила об обнаружении ошибки в работе компьютеров на базе процессоров AMD Athlon "Thunderbird" 1 ГГц. Ошибка была обнаружена в результате внутреннего тестирования, и благодаря тому, что компьютеры данной конфигурации только-только начали поступать в продажу, число пострадавш
02.06.2000 AMD выпустит процессор Thunderbird в понедельник

По сообщению источников, близких к руководству компании AMD, в понедельник будет выпущен процессор Thunderbird. Он является улучшенной версией Athlon, и работает со скоростями 750МГц и 1 ГГц. Процессор будет содержать 256кб интегрированный вторичный кэш. Это достижение по сравнению с Athlon,
25.05.2000 Стали известны цены на некоторые модели процессоров Thunderbird от AMD

Компания AMD, похоже, теперь стала осторожнее относится к "преждевременным" презентациям своих готовящихся к выходу процессоров. Так, практически ничего не известно о долгожданном Thunderbird Athlon, выход которого ожидается 12 июня. Сегодня на сайте www.theregister.co.uk появилась информация, касающаяся цен на некоторые модели Thunderbird. Итак, модель Thunder
11.04.2000 AMD начала поставку первых образцов процессора Thunderbird

Компания AMD начала поставку производителям ПК первых образцов своего процессора нового поколения, под рабочим названием Thunderbird. Представитель компании подтвердил, что работа над процессором идет в рамках объявленного ранее плана, и начало продаж запланировано на второе полугодие. При этом более точные даты

02.11.1999 Philips объявляет ThunderBird(tm) Avenger - первый 5.1 канальный звуковой чип для PC

По сообщению Philips,ThunderBird(tm) Avenger поддерживает 2, 4 и 5.1 канальный звук, множество интерфейсов для работы со звуком (DS3D(tm), EAX(tm) 1.0, EAX(tm) 2.0, I3D Level 2 и A3D(tm) 1.0) одновременное воспроиз

Публикаций - 230, упоминаний - 277

Mozilla Thunderbird и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 50
Google LLC 12688 26
Mozilla Foundation 208 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Nvidia Corp 4002 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Apple Inc 13154 14
Intel Corporation 12811 14
Yandex - Яндекс 9216 10
Red Hat 1378 9
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 8
ESET - ESET Software 1161 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
9594 6
Telegram Group 2940 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
Netscape Communications Corporation 426 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Broadcom - VMware 2610 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
HP Inc. 5883 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Yahoo! 3726 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Zimbra - LiquidSys 44 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 4
Secunia 98 4
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Почта России ПАО 2370 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Фаберлик - Faberlic 115 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Метрополис ТРК 60 1
Fidelity 45 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Barnes & Noble 171 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 1
Merriam-Webster 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Volvo Cars 262 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 81
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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