Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они носят название Thunderbird Q8 SE и Thunderbird F6 и наделены спецификациями, которых нет у конкурентов за те же деньги. Это модели из разных ценовых категорий – Thunderbird F6 стоит 999 юаней ил

Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена Очень много экрана Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У большинства современных сравнительно недорогих смарт-ТВ част

На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям Мобильный Thunderbird Почтовый клиент Thunderbird, прекрасно зарекомендовавший себя на ПК и ноут

По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone Чем больше, тем лучше В ассортименте компании TCL появился новый смарт-ТВ Thunderbird 100MAX, главная отличительная черта которого – экран с диагональю 100 дюймов. Первым рынком, где он поступил в продажу, стал Китай, но телевизоры этой марки продаются и в России, та

Mozilla сворачивает автономию Mozilla Messaging оду некоммерческая организация Mozilla Foundation объявила о выделении разработки почтового клиента Mozilla Thunderbird в самостоятельную организацию Mozilla Messaging. Однако сейчас, после тре

Почтовый клиент Thunderbird 3.1 открывает новые возможности Вышла новая версия почтового клиента Mozilla Thunderbird – ведущего свободного приложения для работы с электронной почтой. Новая в

Mozilla выпустила Thunderbird 3 Компания Mozilla выпустила финальную версию своего открытого почтового клиента Thunderbird 3. Давно ожидаемая третья версия Thunderbird работает под операционными си

Thunderbird 3: новый интерфейс, поиск, вкладки ой почты, Thunderbird 3 позволяет видеть все входящие сообщения в одной папке «Входящие». Загрузить Mozilla Thunderbird можно бесплатно по этой ссылке. Размер дистрибутива не превышает 9 МБ. Пр

Анонсирован выход Thunderbird 2.0.0.18 Анонсирован выход новой версии свободного почтового клиента Thunderbird 2.0.0.18, которая содержит исправления, позволяющие устранить ошибки, связанные с безопасностью. Релиз состоялся спустя примерно неделю после выхода соответствующих исправлений для

Вышел Thunderbird 2.0.0.16 Разработчики Mozilla объявили о выходе обновленной версии свободного почтового клиента Thunderbird 2.0.0.16. В новой версии исправлено значительное количество ошибок, связанных с б

Thunderbird 3: первая альфа-версия Mozilla Messaging выпустила первый альфа-релиз свободного почтового клиента Thunderbird 3. В Thunderbird 3 будет прекращена поддержка Windows 95, 98, Me, NT и вер

Mozilla обновила Thunderbird Разработчики Mozilla заявили о выпуске очередного обновления своего почтового клиента. Thunderbird 2.0.0.12 содержит исправление критических уязвимостей, потенциально допускающих возможность выполнения злоумышленником произвольного кода. Разработчики также напоминают, что обновле

Разработкой Thunderbird займется «дочка» Mozilla низации Mozilla Messaging. Основной текущей целью организации заявлена разработка почтового клиента Thunderbird 3, в котором планируется реализовать ряд значительных изменений. В частности, пре

Обнаружен «критический» эксплоит для Mozilla Thunderbird Используя многочисленные уязвимости, обнаруженные в Mozilla Thunderbird, атакующий может вызвать DoS или взять полный контроль над системой. Первый эксплоит вызван ошибкой в работе с памятью в браузере и движке JavaScript, которая может провоцир

Mozilla потеряет двух разработчиков Thunderbird Два ключевых разработчика почтового клиента Thunderbird заявили о своем намерении покинуть компанию Mozilla. Скотт МакГрегор (Scott McGregor) в заявлении на своем сайте сказал, что пятница, 12 октября, станет последним днем его работы в

Новый антивирусный плагин Dr.Web: для Firefox и Thunderbird ние в нем возможности установки его как непосредственно в Mozilla Firefox, так и в почтовом клиенте Mozilla Thunderbird. Будучи установленным в Mozilla Thunderbird, плагин Dr.Web обеспеч

Mozilla «излечила» Thunderbird: две критические уязвимости Mozilla выпустила обновление к почтовому клиенту Thunderbird, в котором устранены две уязвимости. Почтовый клиент 2.0.0.6 вышел спустя несколько недель после Firefox с тем же номером версии, сообщил Informationweek.com. Обе уязвимости относят

Mozilla: Thunderbird перейдет к другой компании? Компания Mozilla заявила, что не будет работать над своим клиентом электронной почты Thunderbird, чтобы разработчики могли сконцентрироваться на Firefox. Митчелл Бэйкер (Mitchell Baker), исполнительный директор Mozilla, в своем блоге сказал, что Thunderbird может быть пе

В Firefox, Thunderbird и Seamonkey закрыты уязвимости Mozilla выпустила обновления безопасности сразу к трём флагманским продуктам — браузеру Firefox, почтовому клиенту Thunderbird и календарю Seamonkey. Уязвимости, обнаруженные в них, позволяли встраивать в страницы произвольный код на JavaScript, проводить атаки межсетевых сценариев (XSS), накладывать на окн

Вышел Mozilla Thunderbird 2 роса) и возможность просматривать историю писем примерно так же, как реализована история в Firefox. Mozilla Thunderbird 2 Thunderbird может быть дополнен различными плагинами и темами оформлени

Mozilla: Thunderbird 2.0 RC1 вышел на 35 языках Mozilla выпустила первый кандидатский релиз (RC1) новой версии почтового клиента Thunderbird, 2.0. Клиент представлен на 35 языках для трёх платформ: Windows, в том числе, впервые — с полной поддержкой Vista, Mac OS X и Linux. Главный инженер Mozilla по Thunderbird<

Mozilla устранила уязвимости в Firefox и Thunderbird Mozilla выпустила обновление к браузеру Firefox и почтовому клиенту Thunderbird, в котором устранен ряд уязвимостей, в том числе и критических. По словам вице-президента Mozilla по проектированию Майка Шрепфера (Mike Schroepfer), в обновлении устранена дыра, св

Mozilla представила бета-версию Thunderbird 2.0 Mozilla в четверг выпустила первую бета-версию почтового клиента с открытым кодом Thunderbird 2.0. В Thunderbird 2.0 Beta 1 изменён дизайн, введены новые средства организации почты, добавлена навигация «вперёд» и «назад» наподобие браузерной, улучшены поддержка расшир

Mozilla устранила уязвимости в Firefox и Thunderbird Mozilla в четверг выпустила обновленный Firefox, 1.5.0.7, в котором устранены 7 дыр, из которых 4 — критические. В новом Thunderbird, 1.5.0.7, вышедшем в тот же день, устранено 6 дыр, из них две — критические. Разработчики утверждают, что ни одна из уязвимостей пока не была использована для атак, хотя как ми

Mozilla представила Thunderbird 2.0 Alpha Mozilla представила первую тестовую версию почтового клиента Thunderbird 2.0 для Windows, Linux и Mac OS. X. На сайте предупреждают, что эта версия — только для разработчиков и тестеров, и ею нельзя пользоваться для работы. Бета-версия Thunderbir

Mozilla выпустила Thunderbird 1.5 Почтовый клиент Thunderbird проекта Mozilla догнал по номеру версии браузер Firefox. Спустя шесть недель, в ч

Thunderbird превратится в "молнию" Mozilla Foundation анонсировала создание гибрида почтового клиента Thunderbird с системой синхронизации устройств Sunbird и оффлайновым календарем. Над продуктом, получившим название Lightning (молния), работает специально выделенная группа программистов. Идея

В Thunderbird появится подкастинг Разработчики почтового клиента Thunderbird с открытым исходным кодом из проекта Mozilla добавили в новую версию возможность широковещательной трансляции звуковых потоков — подкастинг. Также будет улучшена защита от фиши

Процессоры AMD Thunderbird 1,3 -1,33 ГГц появятся на следующей неделе По сведениям канадского сайта Clubic, компания AMD в течении ближайшей недели намерена выпустить два новых процессора - Athlon Thunderbird 1,3 ГГц (с системной шиной 200 МГц) и Athlon Thunderbird 1,33 ГГц (с системной шиной 266 МГц). Ориентировочная цена новинок - около $309.

AMD с 14 августа снизит цены на микропроцессоры Athlon и Duron Как и ожидалось, компания AMD объявила о снижении цен на свои микропроцессоры Athlon и Duron. Ниже приведены цены, которые будут действовать с 14 августа, при покупке партии от 1000 шт. Athlon Thunderbird 1 ГГц - $470 Athlon Thunderbird 950 МГц - $350 Athlon Thunderbird 900 МГц - $275 Athlon Thunderbird 800 МГц - $185 Athlon Thunderbird 750 МГц - $165 Athl

Gateway исправила ошибку в компьютерах на базе 1ГГц Thunderbird Компании Gateway, наконец, удалось обнаружить причину ошибки, которая проявлялась в системах на базе процессора AMD "Thunderbird" 1ГГц. Как и предполагалось, сам процессор оказался ни при чём. По словам представителя компании, проблема проявлялась из-за неисправности в цепях питания материнских плат, использу

Gateway обнаружила ошибку в компьютерах на базе процессоров AMD Athlon "Thunderbird" 1 ГГц Gateway объявила об обнаружении ошибки в работе компьютеров на базе процессоров AMD Athlon "Thunderbird" 1 ГГц. Ошибка была обнаружена в результате внутреннего тестирования, и благодаря тому, что компьютеры данной конфигурации только-только начали поступать в продажу, число пострадавш

AMD выпустит процессор Thunderbird в понедельник По сообщению источников, близких к руководству компании AMD, в понедельник будет выпущен процессор Thunderbird. Он является улучшенной версией Athlon, и работает со скоростями 750МГц и 1 ГГц. Процессор будет содержать 256кб интегрированный вторичный кэш. Это достижение по сравнению с Athlon,

Стали известны цены на некоторые модели процессоров Thunderbird от AMD Компания AMD, похоже, теперь стала осторожнее относится к "преждевременным" презентациям своих готовящихся к выходу процессоров. Так, практически ничего не известно о долгожданном Thunderbird Athlon, выход которого ожидается 12 июня. Сегодня на сайте www.theregister.co.uk появилась информация, касающаяся цен на некоторые модели Thunderbird. Итак, модель Thunder

AMD начала поставку первых образцов процессора Thunderbird Компания AMD начала поставку производителям ПК первых образцов своего процессора нового поколения, под рабочим названием Thunderbird. Представитель компании подтвердил, что работа над процессором идет в рамках объявленного ранее плана, и начало продаж запланировано на второе полугодие. При этом более точные даты