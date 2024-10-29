Популярный в России бренд выпустил ультрасовременный ТВ с гигантским экраном и огромным объемом памяти. Цена

TCL выпустила 100-дюймовый смарт-ТВ с частотой обновления 144 Гц и упором на геймеров. Новинка имеет 512 зон подсветки и накопитель емкостью 128 ГБ, как и флагманский iPhone 16 Pro Max. Телевизоры TCL очень популярны в России – у компании 6% рынка, но в августе она ввела антироссийские санкции – компания отказалась поставлять в страну комплектующие для производства своих ТВ на российских заводах.

Очень много экрана

Компания TCL провела в Китае презентацию своего нового телевизора Thunderbird 100MAX 2025, главная особенность которого – это экран с диагональю 100 дюймов или 254 см и частотой обновления 144 Гц. У большинства современных сравнительно недорогих смарт-ТВ частота обновления не превышает 90 Гц, а у бюджетных она составляет и вовсе 60 Гц. 120 Гц и тем более 144 Гц – пока еще большая редкость в этом классе устройств.

Как пишет портал IT Home, в Китае цена телевизора составит 8990 юаней или около 122,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 октября 2024 г.

В России телевизоры TCL весьма популярны – по данным «М.Видео-Эльдорадо», они занимают 6% российского рынка. Шанс на появление Thunderbird 100MAX 2025 в России пока есть, но важно напомнить, что в начале августа 2024 г. TCL отказалась поставлять в страну комплектующие выпуска своих ТВ на российских заводах, что грозит остановкой их производства и переносом его в Казахстан. Если телевизоры будут завозиться из этой страны, это вызовет их дополнительное удорожание.

Основное достоинство

Экран телевизора Thunderbird 100MAX 2025 обладает не только внушительной 100-дюймовой диагональю и повышенной до 144 Гц частотой обновления. К его спецификациям также относятся разрешение 4К или 3840х2160 пикселей и 512 зон подсветки, а также технология МЕМС, которая нужна для более четкой прорисовки быстро движущихся объектов в кадре. Пиковая яркость такая же в новинке составляет 1200 нит, а динамическая контрастность – 12 000 000:1.

TCL / IT Home Конкурентов у новинки TCL в плане размеров не так уж и много

Дополнительно в телевизоре заявлены 95-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и поддержка технологий улучшения изображения Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. И все это реализовано на матрице VA, представляющей собой одну из модификаций IPS и располагающей углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

В корпусе нового ТВ TCL, с учетом его размеров, нашлось немало места под акустику. В данном случае это система из двух динамиков и одного сабвуфера мощностью по 20 Вт каждый – другими словами, это 60-ваттная система формата 2.1. Она дополнена технологиями улучшения звука Dolby Atmos и DTS:X.

Накопитель как у iPhone 16 Pro Max

Телевизор TCL построен на процессоре MediaTek MT9653, в составе которого есть четыре производительных ядра Cortex A76 и видеоподсистема Mali-G52 MC1. ТВ снабжен сразу 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ. Таким же объемом ROM может похвастаться флагманский смартфон Apple iPhone 16 Pro Max в базовой конфигурации.

Для выхода в интернет телевизор оснащен модулем Wi-Fi 6, а для подключения периферии без проводов используется Bluetooth 5.2. Из проводных интерфейсов в новинке предусмотрены два HDMI 2.1, два HDMI 2.0, один AV-вход, а также по одному USB-A 3.0, USB-A 2.0 и RJ45 (Ethernet).

По HDMI 2.1 можно подключать современные игровые приставки. В играх же и пригодится поддержка частоты обновления 144 Гц. Для фильмов же по-прежнему достаточно базовых по современным меркам 60 Гц.

Thunderbird 100MAX 2025 работает под управлением Android TV 11. Стоит отметить, что годом ранее TCL выпустила почти полностью аналогичную модель Thunderbird 100MAX 2024, которая по некоторым параметрам лучше новинки. Так, зон подсветки к нее 540 вместо 512, но при этом она уступает по мощности акустики – 55 Вт против 60 Вт в Thunderbird 100MAX 2025.