Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе В Москве открыт новый кинозал IMAX формата Sapphire – аналог эталонного зала IMAX, предназначенного для профессиональных режиссёрских просмотров. IMAX Sapphire открыт на 5 этаже ТРЦ АФИМОЛЛ Сити в мультиплексе

Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам? Около двух лет назад мне довелось присутствовать на пресс-показе трехмерной версии фильма «Беовульф» в кинотеатре IMAX. Сюжет был откровенно слаб, но уровень спецэффектов — просто фантастический. Конечно, до «Аватара» «Беовульфу» было далеко, фильм не целиком был снят в 3D, но красота трехмерных сцен пораж

Кинотеатры IMAX перейдут на цифровые проекторы Компания Texas Instruments (TI) сообщила о том, что кинотеатры IMAX начиная с середины 2008 г. будут переводиться на цифровое проекционное оборудование TI DLP Cinema. В настоящий момент кинотеатры IMAX используют пленочные проекторы, сообщает Gizmod

В Санкт-Петербурге открылся первый IMAX-кинотеатр Презентация кинотеатра Kinostar, в котором обеспечена возможность просмотра трехмерных фильмов с помощью системы IMAX, состоялась сегодня. Помимо трехмерных, в кинотеатре будут показывать и обычные фильмы. Зал для 3D- картин в Kinostar’е один. Лицензия на IMAX стоила компании Rising Star, кото

IMAX-кинотеатр в Петербурге откроют в апреле g Star Media (RSM) 26 апреля откроет первый в Петербурге мультиплекс, в котором будет располагаться IMAX-кинотеатр. Мультиплекс будет находиться в торгово-развлекательном комплексе «Питер-Радуг

IMAX приходит в Петербург в России и США, планирует открыть в Петербурге кинозал, позволяющий показывать фильмы по технологии IMAX. Формат IMAX был разработан группой канадских учёных в 1970-м году. Размеры экран

Китайцы выпустили плеер iMax G6 Китайская компания iMax представила новый портативный медиаплеер iMAX G6. Китайский плеер iMAX G6 Устройство габаритами 125x65x18 мм и весом 100 грамм имеет 3-дюймовый ЖК-дисплей и 2 МП камеру. Объе

Imax откроет в России четыре гигантских кинотеатра Как сообщает Сanadian Press, компания Imax, базирующаяся в Торонто, объявила о том, что она откроет в следующем году в России четыре новых кинотеатра, поддерживающих одноименный стандарт. Среди городов, где будет устанавлены киноте

В Москву пришло трехмерное кино На 3 тыс. м2 площади нового кинотеатра находятся пять залов: четыре обычных и один на 380 мест с экраном 17,5 х 22 метра (примерно с 6-7-этажный дом). Проектор IMAX — самый большой в России - использует технологию «бегущей петли», позволяя, по словам разработчиков, добиваться необыкновенно качественного и стабильного изображения на огромном экране. Те