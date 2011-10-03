IMAX Image Maximum широкоформатная кинематографическая система
|03.10.2011
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Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе
В Москве открыт новый кинозал IMAX формата Sapphire – аналог эталонного зала IMAX, предназначенного для профессиональных режиссёрских просмотров. IMAX Sapphire открыт на 5 этаже ТРЦ АФИМОЛЛ Сити в мультиплексе
|24.08.2010
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Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам?
Около двух лет назад мне довелось присутствовать на пресс-показе трехмерной версии фильма «Беовульф» в кинотеатре IMAX. Сюжет был откровенно слаб, но уровень спецэффектов — просто фантастический. Конечно, до «Аватара» «Беовульфу» было далеко, фильм не целиком был снят в 3D, но красота трехмерных сцен пораж
|13.03.2008
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Кинотеатры IMAX перейдут на цифровые проекторы
Компания Texas Instruments (TI) сообщила о том, что кинотеатры IMAX начиная с середины 2008 г. будут переводиться на цифровое проекционное оборудование TI DLP Cinema. В настоящий момент кинотеатры IMAX используют пленочные проекторы, сообщает Gizmod
|18.05.2007
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В Санкт-Петербурге открылся первый IMAX-кинотеатр
Презентация кинотеатра Kinostar, в котором обеспечена возможность просмотра трехмерных фильмов с помощью системы IMAX, состоялась сегодня. Помимо трехмерных, в кинотеатре будут показывать и обычные фильмы. Зал для 3D- картин в Kinostar’е один. Лицензия на IMAX стоила компании Rising Star, кото
|03.04.2007
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IMAX-кинотеатр в Петербурге откроют в апреле
g Star Media (RSM) 26 апреля откроет первый в Петербурге мультиплекс, в котором будет располагаться IMAX-кинотеатр. Мультиплекс будет находиться в торгово-развлекательном комплексе «Питер-Радуг
|01.08.2006
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IMAX приходит в Петербург
в России и США, планирует открыть в Петербурге кинозал, позволяющий показывать фильмы по технологии IMAX. Формат IMAX был разработан группой канадских учёных в 1970-м году. Размеры экран
|23.05.2006
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Китайцы выпустили плеер iMax G6
Китайская компания iMax представила новый портативный медиаплеер iMAX G6. Китайский плеер iMAX G6 Устройство габаритами 125x65x18 мм и весом 100 грамм имеет 3-дюймовый ЖК-дисплей и 2 МП камеру. Объе
|23.12.2004
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Imax откроет в России четыре гигантских кинотеатра
Как сообщает Сanadian Press, компания Imax, базирующаяся в Торонто, объявила о том, что она откроет в следующем году в России четыре новых кинотеатра, поддерживающих одноименный стандарт. Среди городов, где будет устанавлены киноте
|03.04.2003
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В Москву пришло трехмерное кино
На 3 тыс. м2 площади нового кинотеатра находятся пять залов: четыре обычных и один на 380 мест с экраном 17,5 х 22 метра (примерно с 6-7-этажный дом). Проектор IMAX — самый большой в России - использует технологию «бегущей петли», позволяя, по словам разработчиков, добиваться необыкновенно качественного и стабильного изображения на огромном экране. Те
|03.04.2003
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В Москву пришло трехмерное кино
На 3 тыс. м2 площади нового кинотеатра находятся пять залов: четыре обычных и один на 380 мест с экраном 17,5 х 22 метра (примерно с 6-7-этажный дом). Проектор IMAX — самый большой в России - использует технологию «бегущей петли», позволяя, по словам разработчиков, добиваться необыкновенно качественного и стабильного изображения на огромном экране. Те
IMAX и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 4
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
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