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IMAX Image Maximum широкоформатная кинематографическая система



03.10.2011 Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе

В Москве открыт новый кинозал IMAX формата Sapphire – аналог эталонного зала IMAX, предназначенного для профессиональных режиссёрских просмотров. IMAX Sapphire открыт на 5 этаже ТРЦ АФИМОЛЛ Сити в мультиплексе
24.08.2010 Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам?

Около двух лет назад мне довелось присутствовать на пресс-показе трехмерной версии фильма «Беовульф» в кинотеатре IMAX. Сюжет был откровенно слаб, но уровень спецэффектов — просто фантастический. Конечно, до «Аватара» «Беовульфу» было далеко, фильм не целиком был снят в 3D, но красота трехмерных сцен пораж
13.03.2008 Кинотеатры IMAX перейдут на цифровые проекторы

Компания Texas Instruments (TI) сообщила о том, что кинотеатры IMAX начиная с середины 2008 г. будут переводиться на цифровое проекционное оборудование TI DLP Cinema. В настоящий момент кинотеатры IMAX используют пленочные проекторы, сообщает Gizmod
18.05.2007 В Санкт-Петербурге открылся первый IMAX-кинотеатр

Презентация кинотеатра Kinostar, в котором обеспечена возможность просмотра трехмерных фильмов с помощью системы IMAX, состоялась сегодня. Помимо трехмерных, в кинотеатре будут показывать и обычные фильмы. Зал для 3D- картин в Kinostar’е один. Лицензия на IMAX стоила компании Rising Star, кото
03.04.2007 IMAX-кинотеатр в Петербурге откроют в апреле

g Star Media (RSM) 26 апреля откроет первый в Петербурге мультиплекс, в котором будет располагаться IMAX-кинотеатр. Мультиплекс будет находиться в торгово-развлекательном комплексе «Питер-Радуг
01.08.2006 IMAX приходит в Петербург

в России и США, планирует открыть в Петербурге кинозал, позволяющий показывать фильмы по технологии IMAX. Формат IMAX был разработан группой канадских учёных в 1970-м году. Размеры экран
23.05.2006 Китайцы выпустили плеер iMax G6

Китайская компания iMax представила новый портативный медиаплеер iMAX G6. Китайский плеер iMAX G6 Устройство габаритами 125x65x18 мм и весом 100 грамм имеет 3-дюймовый ЖК-дисплей и 2 МП камеру. Объе
23.12.2004 Imax откроет в России четыре гигантских кинотеатра

Как сообщает Сanadian Press, компания Imax, базирующаяся в Торонто, объявила о том, что она откроет в следующем году в России четыре новых кинотеатра, поддерживающих одноименный стандарт. Среди городов, где будет устанавлены киноте
03.04.2003 В Москву пришло трехмерное кино

На 3 тыс. м2 площади нового кинотеатра находятся пять залов: четыре обычных и один на 380 мест с экраном 17,5 х 22 метра (примерно с 6-7-этажный дом). Проектор IMAX — самый большой в России - использует технологию «бегущей петли», позволяя, по словам разработчиков, добиваться необыкновенно качественного и стабильного изображения на огромном экране. Те
03.04.2003 В Москву пришло трехмерное кино

На 3 тыс. м2 площади нового кинотеатра находятся пять залов: четыре обычных и один на 380 мест с экраном 17,5 х 22 метра (примерно с 6-7-этажный дом). Проектор IMAX — самый большой в России - использует технологию «бегущей петли», позволяя, по словам разработчиков, добиваться необыкновенно качественного и стабильного изображения на огромном экране. Те

Публикаций - 57, упоминаний - 66

IMAX и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10277 9
Sony 6549 9
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 6
LG Electronics 3616 5
Xiaomi 1744 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 212 4
MediaTek - Ralink 528 3
Apple Inc 12129 3
Nvidia Corp 3502 3
Sharp Corporation 1041 2
Philips 2053 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
XGIMI 6 2
Yandex - Яндекс 7387 1
Huawei 3945 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
8251 1
Toshiba Corporation 2930 1
ESET - ESET Software 1134 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Крок - Croc 1777 1
HTC Corporation 1499 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Webmoney 542 1
ViewSonic 312 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
VAIO 334 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
JVC Kenwood 416 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 5
Walt Disney Company 622 4
Формула Кино - Синема Парк 31 4
Киномакс - сеть кинотеатров 11 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 2
Киноход 9 2
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Связной ГК 1371 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Русский стандарт Банк 444 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
Assist - Ассист 209 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 12 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 83 1
Hasbro 40 1
Метрополис ТРК 54 1
Новосибирский метрополитен 14 1
МосКино - сеть кинотеатров 9 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
Honda Motor Company 234 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Афимолл ТРЦ 22 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3830 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 16
Dolby Vision 186 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 14
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1033 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1260 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 9
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 8
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 311 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2108 8
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 8
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 55 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1006 7
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 650 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10151 7
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 7
Контрастность 2830 7
DCI-P3 - Охват цветового пространства 244 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 992 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3733 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3869 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10794 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3647 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 12
Google Android TV 317 10
Google YouTube - Видеохостинг 2755 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 5
Google Android 14034 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 365 5
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 40 5
Honor SuperCharge 120 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 4
Hisense - серия телевизоров 33 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 434 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 3
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 3
Google Android 14 75 3
Honor Magic MagicPad 3 3
Honor MagicOS - Magic Capsule 15 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Apple - App Store 2896 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 2
Google Play - Google Store - Android Market 3298 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 2
Sony Bravia 246 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
AMD Radeon FreeSync 192 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 26 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 2
Xiaomi MIUI TV 14 2
Apple iPad 3864 2
Hisense VIDAA VOICE 3 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 228 2
Honor Magic 54 1
LG ThinQ 33 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Huawei Magic UI 21 1
Lucas George - Лукас Джордж 34 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 2
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 2
Bell Jim - Белл Джим 3 2
Hanks Tom - Хэнкс Том 9 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Матеев Денис 35 1
Chen John - Чен Джон 25 1
Жуков Михаил 39 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
Santoro Jim - Санторо Джим 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Чанхай Лю 2 1
Хабибулин Ренат 2 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Чирихин Алексей 1 1
NakataJoe - Наката Джо 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 6
Канада 4888 5
США - Нью-Йорк 3099 4
Германия - Федеративная Республика 12700 4
США - Торонто 269 4
Европа 21790 3
Германия - Берлин 715 3
Япония 13297 2
Казахстан - Республика 5545 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 2
Южная Корея - Республика 6657 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 2
Россия - СФО - Новосибирск 4311 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2465 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1483 2
Россия - УФО - Челябинская область 1218 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1476 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 391 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 2
Африка - Африканский регион 3483 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1662 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2426 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1378 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2945 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5777 7
Ergonomics - Эргономика 1599 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1228 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2397 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1261 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6258 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2661 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 2
Паспорт - Паспортные данные 2517 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 1
POI - points of interest 165 1
Физика - Physics - область естествознания 2649 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5385 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 2
Российская газета 271 2
Phys.org 972 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
GSM Arena 72 1
Gizmodo 130 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 273 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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