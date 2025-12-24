Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Иркутская область Саянск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
|Зимин Константин 83 2
|Хабаров Ерофей 3 1
|Рунц Игорь 3 1
|Маетная Дарья 1 1
|Путин Владимир 3370 1
|Мишустин Михаил 746 1
|Сачков Илья 125 1
|Волков Дмитрий 66 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Федоров Евгений 18 1
|Ким Руслан 2 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Поповский Александр 91 1
|Козерод Сергей 38 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Кудрявцев Дмитрий 6 1
|Петрушенко Владимир 1 1
|Васьков Артём 1 1
|Белый Евгений 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.