Россия СФО Иркутская область Саянск

Россия - СФО - Иркутская область - Саянск

СОБЫТИЯ


24.12.2025 Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края 1
20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
13.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками 1
26.04.2024 МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска 1
13.03.2024 МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске 1
11.08.2023 В самом юном городе Приангарья улучшили качество связи LTE 2
27.05.2016 Интернет-трафик в сети «Мегафон» в Иркутской области вырос более чем на 350% за три года 1
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
15.12.2014 Нефтегазовый сектор: готова ли Россия к импортозамещению? 1
25.08.2014 МФЦ Иркутской области с помощью платформы Naumen принимает звонки по 200 видам госуслуг 1
07.03.2014 26-летний житель Саянска получил 2 года условно за проведение заказных DDoS-атак 2
10.12.2012 В Саянске задержан хакер, проводивший DDoS-атаки на заказ за $100 в день 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
12.09.2011 МТС и «Иркутскэнерго» обеспечат высокоскоростным интернетом северные отдаленные районы Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе 1
14.08.2007 В Сибири снова произошел взрыв на химзаводе 1
19.10.2006 В Иркутской области приступят к созданию РИТС 1
27.06.2006 "АМИК Дистрибьюшн" внедрит СЭД 1
20.08.2004 "Сибирьтелеком" увеличит номерную емкость в Иркутской области 1
05.06.2003 "Байкалвестком" с начала года увеличил число абонентов на 58% 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 7
МегаФон 9985 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 811 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
АМИК Дистрибьюшн 2 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Крок - Croc 1816 1
Naumen - Наумен 689 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Bitriver - Битривер 24 1
Генкей 4 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Почта России ПАО 2254 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
Газпром ПАО 1422 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Ингосстрах СПАО 453 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
BP - British Petroleum 182 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Русский стандарт Банк 474 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метрополис ТРК 59 1
Новосибирский метрополитен 15 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 89 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Иркутскэнергосвязь 1 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
Башня Федерация 16 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 27 1
СаянскХимПласт 3 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
ЗЯБ - Завод ячеистого бетона - Барнаульский завод ячеистого бетона 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6712 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3548 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 952 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 168 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Большой музей - платформа 3 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
FreePik 1462 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
Зимин Константин 83 2
Хабаров Ерофей 3 1
Рунц Игорь 3 1
Маетная Дарья 1 1
Путин Владимир 3370 1
Мишустин Михаил 746 1
Сачков Илья 125 1
Волков Дмитрий 66 1
Турчанинов Владимир 6 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Федоров Евгений 18 1
Ким Руслан 2 1
Третьякова Ирина 2 1
Поповский Александр 91 1
Козерод Сергей 38 1
Кузьмина Ирина 18 1
Кудрявцев Дмитрий 6 1
Петрушенко Владимир 1 1
Васьков Артём 1 1
Белый Евгений 32 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 19
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 12
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 11
Россия - РФ - Российская федерация 157671 10
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 10
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 9
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 9
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 20 7
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 17 7
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 6
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Кут 15 6
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 18 6
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 20 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 3
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 3
Россия - СФО - Иркутская область - Свирск 6 3
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Бирюсинск 5 2
Россия - СФО - Иркутская область - Зиминский район - Зима 7 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1551 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 681 2
Россия - Восточная Сибирь 300 2
Россия - СФО - Иркутская область - Баяндаевский район - Баяндай 6 2
Россия - СФО - Иркутская область - Киренский район - Киренск 10 2
Европа 24656 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 1
Россия - УФО - Свердловская область 1767 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Судебная власть - Криминалистика 23 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Байкальский экономический форум 13 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
