Россия СФО Иркутская область Свирск

Россия - СФО - Иркутская область - Свирск

СОБЫТИЯ


20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
29.03.2004 Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 15 1
Генкей 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7983 1
Почта России ПАО 2223 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6410 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28783 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9484 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2334 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1817 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6674 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 24 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1600 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2252 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3920 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
МТС 3G-сеть 121 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Ким Руслан 2 1
Шаповалов Владимир 7 1
Ерощенко Сергей 2 1
Попов Алексей 336 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1214 5
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 46 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 974 4
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 104 4
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 106 4
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 19 4
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 19 4
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 23 3
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 3
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 17 3
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 2
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Кут 15 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 18 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Бирюсинск 5 2
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 1
Россия - Андреевка 18 1
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 29 1
Россия - СФО - Иркутская область - Казачинско-Ленский район 5 1
Россия - СФО - Иркутская область - Баяндаевский район - Баяндай 6 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1620 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 657 1
Россия - СФО - Иркутская область - Зиминский район - Зима 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 766 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1515 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1433 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 1
Энергетика - Energy - Energetically 5451 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394074, в очереди разбора - 732133.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

