Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Иркутская область Свирск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6410 2
|УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
|МТС 3G-сеть 121 1
|ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 315 1
|Ким Руслан 2 1
|Шаповалов Владимир 7 1
|Ерощенко Сергей 2 1
|Попов Алексей 336 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394074, в очереди разбора - 732133.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.