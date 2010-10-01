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Ростелеком Сибирьтелеком Сtek GSM СТеК Джи Эс Эм Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм Кедр РМС Кузбасские системы Джи Эс Эм

СОБЫТИЯ

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01.10.2010 ЕТК пришел в Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай 1
07.06.2010 Красноярский сотовый оператор «Енисейтелеком» ликвидируется 1
19.11.2007 CBOSS завершил объединение биллинговых систем ЕТК и «СТеК Джи Эс Эм» 2
30.07.2007 Абоненты Wellcom смогут обмениваться SMS свободнее 2
23.05.2007 ЕТК увеличила количество абонентов на 42% 1
07.03.2007 Сотовый бизнес "Сибирьтелекома" вырос за февраль на 3% 1
14.02.2007 Компания «Сибирьтелеком» продала 99-процентную долю в «СТЕК Джи Эс Эм» 1
11.07.2006 "Сибирьтелеком" полностью подключен к e-port 1
18.04.2006 СТЕК GSM получил лицензию на работу в стандарте GSM-1800 1
25.11.2004 В Сибири развернут первую сеть GSM/EDGE 1
30.07.2004 У "Сибирьтелекома" не будет единого сотового бренда 1
17.06.2004 "Сибирьтелеком" активизирует деятельность в Кемеровской области 1
29.03.2004 Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн. 2
25.02.2004 CBOSS смонтирует биллинг для дочки "Сибирьтелекома" 2
13.01.2004 Число абонентов сотовой связи "Сибирьтелекома" превысило полмиллиона 1
29.12.2003 "Сибирьтелеком" потратит $200 млн. на сотовую связь 4
14.07.2003 "Сибирьтелеком" представит единый бренд сотовой связи уже в этом году 1
02.11.2000 "Вымпелком" заключила соглашения о национальном роуминге с операторами в Кемерово и Улан-Удэ 1
27.10.2000 "МТС" открыла роуминг с региональным оператором Кемеровской области 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 15
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 14
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 8
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 6
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Электросвязь 268 3
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 2
Ростелеком 10948 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Связьком 8 1
Planar Systems 33 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Huawei 4677 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МФИ Софт 145 1
Мобител 66 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
НЭТА 37 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Трафиклэнд - Trafficland 24 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Администрация города Кемерово 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 2
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 76 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 7
Apple iPhone 6 4861 4
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 2
CBOSS bcc 8 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
CBOSS icq2sms 4 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 1
CBOSS isp 6 1
CBOSS missedCall 3 1
CBOSS email2sms 1 1
CBOSS isc - интернет-система самообслуживания абонентов 1 1
Дадыкин Иван 31 2
Пуртова Анна 1 1
Тимершин Дамир 4 1
Иванов Сергей 405 1
Левин Дмитрий 47 1
Бажанова Тамара 10 1
Иванников Сергей 2 1
Жигулин Виктор 1 1
Величко Вячеслав 3 1
Шаповалов Владимир 7 1
Костюк Владимир 2 1
Шейфер Александр 12 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 4
Россия - СФО - Республика Тыва 416 3
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 3
Россия - СФО - Иркутская область - Свирск 6 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
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