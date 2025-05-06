Российский рынок видеоконференцсвязи, как и предполагали эксперты отрасли, в 2024 г. сохраняет интенсивное развитие. Несмотря на то, что состав лидеров поменялся, большая часть выручки по-прежнему принадлежит им, — а именно 70% от общего объема. Что касается первой пятерки на рынке, то их суммарная выручка продолжает расти. Опрошенные CNews эксперты указывают на то, что вендоры и дальше будут наращивать объемы продаж и выпуска продукции, о чем говорят крупные реализованные проекты в финансовой секторе, высших учебных заведениях и различных организациях, создавать технологические партнерства в целях тестирования программного обеспечения и оборудования, чтобы в дальнейшем предложить заказчикам более функциональные решения. Еще одна важная тенденция, о которой говорят почти все игроки, — структура сегмента ВКС будет меняться на фоне волны слияний и поглощений, а также выхода на рынок ИТ-гигантов.