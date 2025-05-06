Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза

Российский рынок средств ВКС продолжает расти на фоне импортозамещения и активности вендоров. По оценкам опрошенных CNews экспертов, уровень довения к отечественным решениям за последние годы серьезно возрос, и даже возможное возвращение иностранных компаний не сможет это изменить. Среди главных трендов — интеграция ВКС-решений в коммуникационные экосистемы, а также стирание границ между онлайн и оффлайн-форматами при организации дистанционных встреч.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи

№2024 №2023 Название компании Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2024 г., ₽млн с НДС Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2023 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2024/2023, %
1
1
IVA Technologies
4 960
4 042
22,71%
2
VK Tech
3 600
2 600
38,46%
3
3
NexTouch
3 368
2 561
31,51%
4
2
ТКС и АВ Лабс
2 669
3 399
-21,48%
5
4
Сател
1 752
1 683
4,10%
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Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40%

Российский рынок видеоконференцсвязи, как и предполагали эксперты отрасли, в 2024 г. сохраняет интенсивное развитие. Несмотря на то, что состав лидеров поменялся, большая часть выручки по-прежнему принадлежит им, — а именно 70% от общего объема. Что касается первой пятерки на рынке, то их суммарная выручка продолжает расти.  Опрошенные CNews эксперты указывают на то, что вендоры и дальше будут наращивать объемы продаж и выпуска продукции, о чем говорят крупные реализованные проекты в финансовой секторе, высших учебных заведениях и различных организациях, создавать технологические партнерства в целях тестирования программного обеспечения и оборудования, чтобы в дальнейшем предложить заказчикам более функциональные решения. Еще одна важная тенденция, о которой говорят почти все игроки, — структура сегмента ВКС будет меняться на фоне волны слияний и поглощений, а также выхода на рынок ИТ-гигантов.

 

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Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи

Расходы компаний в мире на услуги видеоконференцсвязи по итогам 2026 г. могут достигнуть $22,5 млрд. Согласно прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка превысят 19%. Еще быстрее будет развиваться российский сегмент ВКС: бизнес и госсектор активно переходят на отечественные отраслевые решения, которые смогли зарекомендовать себя в последние несколько лет. Какие же тренды характерны для рынка ВКС в России?

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Андрей Врацкий
eXpress

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

Пандемия и санкции подтолкнули рынок корпоративных коммуникаций к ускоренному развитию. В условиях импортозамещения российские компании переживают эпоху активной локализации и повышенных требований к функциональности. CNews узнал у основателя и CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрея Врацкого, какие факторы определяют сегодня развитие отрасли и что скрывается за стремительным ростом отечественных решений.

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Дмитрий Серый
Vinteo

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

Российская компания Vinteo, разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи, известна на рынке не только программными продуктами класса TelePresence, но и качественным оборудованием. О «железном» направлении компании CNews поговорил с заместителем генерального директора и сооснователем Vinteo Дмитрием Серым.

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