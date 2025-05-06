Рынок видеоконференцсвязи 2025
30.04.2025
Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза
Российский рынок средств ВКС продолжает расти на фоне импортозамещения и активности вендоров. По оценкам опрошенных CNews экспертов, уровень довения к отечественным решениям за последние годы серьезно возрос, и даже возможное возвращение иностранных компаний не сможет это изменить. Среди главных трендов — интеграция ВКС-решений в коммуникационные экосистемы, а также стирание границ между онлайн и оффлайн-форматами при организации дистанционных встреч.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи
|№2024
|№2023
|Название компании
|Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2024 г., ₽млн с НДС
|Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2023 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
IVA Technologies
|
4 960
|
4 042
|
22,71%
|
2
|
—
|
VK Tech
|
3 600
|
2 600
|
38,46%
|
3
|
3
|
NexTouch
|
3 368
|
2 561
|
31,51%
|
4
|
2
|
ТКС и АВ Лабс
|
2 669
|
3 399
|
-21,48%
|
5
|
4
|
Сател
|
1 752
|
1 683
|
4,10%
Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40%
Российский рынок видеоконференцсвязи, как и предполагали эксперты отрасли, в 2024 г. сохраняет интенсивное развитие. Несмотря на то, что состав лидеров поменялся, большая часть выручки по-прежнему принадлежит им, — а именно 70% от общего объема. Что касается первой пятерки на рынке, то их суммарная выручка продолжает расти. Опрошенные CNews эксперты указывают на то, что вендоры и дальше будут наращивать объемы продаж и выпуска продукции, о чем говорят крупные реализованные проекты в финансовой секторе, высших учебных заведениях и различных организациях, создавать технологические партнерства в целях тестирования программного обеспечения и оборудования, чтобы в дальнейшем предложить заказчикам более функциональные решения. Еще одна важная тенденция, о которой говорят почти все игроки, — структура сегмента ВКС будет меняться на фоне волны слияний и поглощений, а также выхода на рынок ИТ-гигантов.
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Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи
Расходы компаний в мире на услуги видеоконференцсвязи по итогам 2026 г. могут достигнуть $22,5 млрд. Согласно прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка превысят 19%. Еще быстрее будет развиваться российский сегмент ВКС: бизнес и госсектор активно переходят на отечественные отраслевые решения, которые смогли зарекомендовать себя в последние несколько лет. Какие же тренды характерны для рынка ВКС в России?Читать полностью
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