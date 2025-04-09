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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мацыгин Юрий



09.04.2025 Платформа «Сфера» теперь доступна в формате SaaS 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС» 1
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке 1
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС» 1
26.12.2023 НОТА (холдинг «Т1»): растет спрос на ПО для автоматизации взыскания 1
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур» 1
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.06.2022 «Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера» 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
24.11.2020 «Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие» 1
27.05.2020 «Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Мацыгин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 32
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 296 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 26
МегаФон 9122 26
UIPath 103 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Oracle Corporation 6741 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 287 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 5
Microsoft Corporation 24756 4
Ростелеком 9845 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 3
ESG - Enterprise Strategy Group 241 3
Amazon Inc - Amazon.com 3030 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
McKinsey & Company Int 251 2
Oracle Siebel Systems 508 2
Ред Софт - Red Soft 760 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 70 1
8361 1
МойСклад - Логнекс 110 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 1
Крок - Croc 1781 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Red Hat 1321 1
ИКС 326 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
Dell EMC 5039 1
Nvidia Corp 3533 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Ланит - Норбит - Norbit 374 1
РЖД - Российские железные дороги 1930 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 26
Транснефть 304 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7474 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 11
Лента - Сеть розничной торговли 2121 11
Абсолют Банк 234 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 10
Ингосстрах СПАО 426 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 9
МКБ - Московский кредитный банк 567 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 7
ПСБ - Промсвязьбанк 865 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 179 6
Ренессанс Страхование 164 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 151 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
Газпром нефть 630 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1210 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11887 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 168 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4282 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6028 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67800 36
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4409 7
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6747 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5406 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5198 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 5
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 5
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iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 6
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 104 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5355 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 4
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 4
Oracle Java - язык программирования 3113 3
Apple iOS 7912 3
Google Android 14169 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1667 3
Т1 Watchman Security 21 3
Linux OS 10136 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 3
1С:ERP Управление предприятием 576 2
Microsoft Office 365 951 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1109 2
Microsoft Windows 15817 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
1С:Корпорация 48 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 229 2
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1004 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
ВТБ КомиссиON 2 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 6 1
ВТБ Коллекция - ВТБ Коллекшн 1 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1151 1
NetApp ONTAP 66 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Соловьев Сергей 71 26
Тутаев Михаил 52 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Шпак Василий 233 26
Шадаев Максут 1027 26
Паршин Максим 317 26
Ушаков Анатолий 41 26
Смирнова Татьяна 33 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Урусов Виктор 131 26
Костин Сергей 36 26
Натрусов Артем 284 26
Бадалов Андрей 65 26
Чаркин Евгений 297 26
Казарин Станислав 175 26
Барсуков Сергей 31 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 166 26
Носенко Артем 30 26
Врацкий Андрей 139 26
Белоусов Максим 108 11
Сергеев Сергей 140 10
Аксаков Анатолий 155 10
Иванов Алексей 137 10
Ульянов Николай 114 10
Попов Андрей 111 10
Ермолаев Артем 378 10
Онищенко Владислав 97 10
Клепиков Алексей 117 10
Козырев Алексей 324 10
Россия - РФ - Российская федерация 147091 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43772 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17650 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7610 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
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Испания - Королевство 3729 1
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