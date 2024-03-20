Разделы

Телеком Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт».

Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее можно в гибридном формате или on-premise. Совместимость продуктов «Ред ОС» и Dion подтверждена тестами.

Для проведения эксперимента в тестовой лаборатории вендора «Нота» на базе платформы Dion было создано клиентское приложение, адаптированное под операционную систему «Ред ОС». Оно прошло полный цикл тестирования в варианте «гибрид» и on-premise в окружении «Ред ОС». В ходе испытаний была подтверждена полная совместимость платформы и операционной системы, достигнуты высокие показатели производительности и удобства использования.

Платформа Dion для «Ред ОС» подойдёт для тех заказчиков, которые планируют отказаться от использования продуктов зарубежных вендоров в пользу безопасной российской ВКС-системы в любом предлагаемом вендором «Нота» форм-факторе: облаке, гибридной инсталляции или on-premise.

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?
Цифовизация

«В целях полноценного ИТ-импортозамещения российский вендор «Нота» тестирует создаваемое им ПО на совместимость с отечественными операционными системами, в первую очередь, с «Ред ОС», получившей широкое распространение. Это имеет большое значение для заказчиков продуктов «Нота», которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным ПО или используют ИТ-решения на базе открытого кода. Доказав совместимость с «Ред ОС», мы фактически можем предложить бизнесу не только современную платформу корпоративных коммуникаций, но и гарантировать поддержку её интеграции с отечественными настольными и серверными операционными системами», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора «Нота» (холдинг «Т1»).

«Совместимость платформ для корпоративных коммуникаций с отечественными операционными системами имеет критическое значение для достижения технологического суверенитета и безопасности бизнеса. Мы рады, что подтверждённая совместимость продуктов от Dion и «Ред Софт» предоставляет рынку отличное решение для корпоративных пользователей», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть

Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще