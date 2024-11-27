ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс

UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер

Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь

Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника

В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник Компания-разработчик российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автоматически расшифровывает диалоги в текст, а также генерирует саммари конференций — краткие конспекты

В России запущен сервис – аналог Miro Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент помогает командам организовывать рабочее взаимодействие: генерировать идеи, выстраивать логику проц

DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в

Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид

Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью

Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра» ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та

DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод

Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС» Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее

Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС» Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск

Российские школы и вузы получили доступ к DION «Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,

Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M

Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле

Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди мало

Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты» Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное прил

DION станет доступен по модели on-premise Компания-разработчик отечественного ПО НОТА расширил способы доступа к платформе корпоративных коммуникаций DION. Теперь компании смогут установить систему на собственный сервер, что не только позволит самостоятельно ее обслуживать, но и обеспечит гарантию защиты персональных данных пользователей. Ра

ВТБ перевел всех сотрудников банка на полностью отечественную видеоконференцсвязь ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший не только быстро заменить импортозависимые ВКС-сервисы, но и обеспечить высокий уровень качества связи. Решение было доработано под потребности ВТБ с учетом высоких требований