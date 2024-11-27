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Т1 НОТА Т1 Иннотех Дион ВКС Dion MCU


Платформа унифицированных коммуникаций DION — российский сервис видеоконференцсвязи, разработанный Группой «Иннотех». Работает на iOS- и Android-мобильных устройствах, в десктопной версии и в качестве приложения для Mac и Windows. Также реализован сценарий работы на Astra Linux.


27.11.2024 ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION

Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс
14.11.2024 UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям

Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер
03.10.2024 Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion

Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь
26.09.2024 Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion

объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника
04.09.2024 В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник

Компания-разработчик российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автоматически расшифровывает диалоги в текст, а также генерирует саммари конференций — краткие конспекты

16.08.2024 В России запущен сервис – аналог Miro

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент помогает командам организовывать рабочее взаимодействие: генерировать идеи, выстраивать логику проц
19.06.2024 DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews

Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в
14.06.2024 Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus

Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид

28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью

16.05.2024 Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра»

ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод
20.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск
15.01.2024 Российские школы и вузы получили доступ к DION

«Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews

Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M
12.09.2023 Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты

Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле
14.08.2023 Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion

Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди мало
10.08.2023 Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»

Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное прил
10.07.2023 DION станет доступен по модели on-premise

Компания-разработчик отечественного ПО НОТА расширил способы доступа к платформе корпоративных коммуникаций DION. Теперь компании смогут установить систему на собственный сервер, что не только позволит самостоятельно ее обслуживать, но и обеспечит гарантию защиты персональных данных пользователей. Ра
14.06.2023 ВТБ перевел всех сотрудников банка на полностью отечественную видеоконференцсвязь

ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший не только быстро заменить импортозависимые ВКС-сервисы, но и обеспечить высокий уровень качества связи. Решение было доработано под потребности ВТБ с учетом высоких требований
16.06.2022 Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION

ит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – систему видеоконференций DION. Продукт функционирует на российском ПО и полностью обеспечивает качественный сервис, поддержку большого количества подключений, а также безопасность данных. Сервисом еженедельно пользуетс

Публикаций - 93, упоминаний - 106

Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 31
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 20
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 14
Diasoft - Диасофт 870 14
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 626 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 12
Т1 Иннотех 178 12
Microsoft Corporation 24625 10
Ростелеком 9701 10
Т1 Сервионика - Servionica 258 10
Примо РПА 12 10
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 9
Т1 Иннотех - Дататех 96 9
8213 9
SAP SE 5277 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 8
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
РКЦ - QApp - КуАпп 20 6
Oracle Corporation 6688 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 6
TrueConf - ТруКонф 397 6
Cisco Systems 5114 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 5
Telegram Group 1983 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Ред Софт - Red Soft 701 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Broadcom - VMware 2359 4
Yandex - Яндекс 7340 4
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 4
Eltex - Предприятие Элтекс 151 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 17
ПСБ - Промсвязьбанк 851 16
Почта России ПАО 2112 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 14
Газпром нефть 618 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
Газпром ПАО 1342 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Силовые машины 111 2
Шереметьево Хэндлинг 36 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ФинЭкспертиза 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Фонд электронной демократии 8 1
Unsplash 764 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 19
Федеральное казначейство России 1772 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
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Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 23
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 21
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 21
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 15
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Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 8
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Т1 Watchman Security 21 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 5
Microsoft Skype 2067 4
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
МТС Exolve 67 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 4
Apple iOS 7809 3
Apple - App Store 2890 3
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
Microsoft Windows 15657 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 3
Microsoft Office 3734 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион Чаты 3 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 3
IVA GPT 13 3
Кузякина Анна 23 23
Иодковский Станислав 81 17
Чудинов Дмитрий 32 15
Врацкий Андрей 135 15
Деверилин Павел 30 13
Толокнов Андрей 16 13
Шпак Василий 223 13
Панченко Иван 138 13
Мельникова Алиса 90 13
Глазков Александр 137 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Сергеев Сергей 138 13
Албычев Александр 150 13
Федоров Алексей 116 13
Качанов Олег 114 13
Белов Алексей 20 13
Безбогов Сергей 46 13
Галеев Сергей 32 13
Гулевич Руслан 27 13
Сологуб Денис 67 13
Харитонов Дмитрий 50 13
Филимонов Антон 17 13
Мейнцер Антон 14 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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