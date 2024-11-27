Т1 НОТА Т1 Иннотех Дион ВКС Dion MCU
Платформа унифицированных коммуникаций DION — российский сервис видеоконференцсвязи, разработанный Группой «Иннотех». Работает на iOS- и Android-мобильных устройствах, в десктопной версии и в качестве приложения для Mac и Windows. Также реализован сценарий работы на Astra Linux.
|27.11.2024
|
ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION
Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс
|14.11.2024
|
UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям
Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер
|03.10.2024
|
Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion
Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь
|26.09.2024
|
Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion
объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника
|04.09.2024
|
В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник
Компания-разработчик российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автоматически расшифровывает диалоги в текст, а также генерирует саммари конференций — краткие конспекты
|16.08.2024
|
В России запущен сервис – аналог Miro
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент помогает командам организовывать рабочее взаимодействие: генерировать идеи, выстраивать логику проц
|19.06.2024
|
DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews
Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в
|14.06.2024
|
Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus
Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид
|28.05.2024
|
Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion
Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью
|16.05.2024
|
Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра»
ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та
|23.04.2024
|
DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод
|20.03.2024
|
Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»
Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее
|18.03.2024
|
Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск
|15.01.2024
|
Российские школы и вузы получили доступ к DION
«Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,
|20.11.2023
|
Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews
Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M
|12.09.2023
|
Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты
Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле
|14.08.2023
|
Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion
Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди мало
|10.08.2023
|
Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»
Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное прил
|10.07.2023
|
DION станет доступен по модели on-premise
Компания-разработчик отечественного ПО НОТА расширил способы доступа к платформе корпоративных коммуникаций DION. Теперь компании смогут установить систему на собственный сервер, что не только позволит самостоятельно ее обслуживать, но и обеспечит гарантию защиты персональных данных пользователей. Ра
|14.06.2023
|
ВТБ перевел всех сотрудников банка на полностью отечественную видеоконференцсвязь
ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший не только быстро заменить импортозависимые ВКС-сервисы, но и обеспечить высокий уровень качества связи. Решение было доработано под потребности ВТБ с учетом высоких требований
|16.06.2022
|
Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION
ит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – систему видеоконференций DION. Продукт функционирует на российском ПО и полностью обеспечивает качественный сервис, поддержку большого количества подключений, а также безопасность данных. Сервисом еженедельно пользуетс
Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузякина Анна 23 23
|Иодковский Станислав 81 17
|Чудинов Дмитрий 32 15
|Врацкий Андрей 135 15
|Деверилин Павел 30 13
|Толокнов Андрей 16 13
|Шпак Василий 223 13
|Панченко Иван 138 13
|Мельникова Алиса 90 13
|Глазков Александр 137 13
|Шенберг Дмитрий 16 13
|Сергеев Сергей 138 13
|Албычев Александр 150 13
|Федоров Алексей 116 13
|Качанов Олег 114 13
|Белов Алексей 20 13
|Безбогов Сергей 46 13
|Галеев Сергей 32 13
|Гулевич Руслан 27 13
|Сологуб Денис 67 13
|Харитонов Дмитрий 50 13
|Филимонов Антон 17 13
|Мейнцер Антон 14 13
|Артюхов Сергей 42 13
|Бессарабенко Александр 13 13
|Спирин Антон 61 11
|Иванов Михаил 100 10
|Винокуров Евгений 10 10
|Булгаков Кирилл 104 9
|Калганов Игорь 51 5
|Мацыгин Юрий 42 5
|Джабиев Георгий 45 4
|Гордеев Михаил 6 4
|Гугля Антон 12 3
|Кулик Вадим 180 3
|Рустамов Рустам 412 3
|Абраменко Тимофей 9 3
|Попов Сергей 135 3
|Суворов Александр 19 3
|Чижиков Михаил 21 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.