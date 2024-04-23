DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В 2023 г. компания «Авроид» создала продукт, который позволяет организациям совершить стратегический переход на устройства с отечественной защищенной операционной системой «Аврора». «Авроид Платформа» — это программная среда для запуска Android-приложений на мобильной ОС «Аврора». Используя контейнер, пользователи сразу получают доступ к большинству уже существующих приложений: от сервисов для личной и рабочей коммуникации до мультимедийных платформ. Их функциональность сохраняется в полном объеме, при этом за безопасность можно не беспокоиться — приложения запускаются в изолированной среде внутри отечественной защищенной операционной системы «Аврора», сертифицированной ФСТЭК и ФСБ России.

«Авроид» расширяет перечень приложений с подтвержденной работоспособностью. Совместно со специалистами российского вендора НОТА были внесены доработки и завершено тестирование платформы унифицированных коммуникаций DION на ОС «Аврора» внутри «Авроид Платформы».

Теперь корпоративным пользователям мобильных устройств на отечественной ОС «Аврора» доступны широкие возможности для эффективной коммуникации. Конференции и вебинары до 5000 участников, трансляции до 20 тыс. пользователей, чаты, звонки, виртуальные комнаты и видеохостинг — все это доступно на платформе DION. Решение обеспечивает аудио- и видеосвязь даже при слабом или неустойчивом сигнале, а также имеет понятный интерфейс в браузерной и в мобильной версиях.

Протестированное решение, построенное полностью на отечественной аппаратно-программной базе, будет особенно актуально для крупных компаний, где к безопасности продуктов и защите данных предъявляются самые высокие требования.

«“Авроид Платформа” помогает компаниям сделать стратегически важный шаг в сторону перехода на отечественную мобильную операционную систему. Мы непрерывно тестируем ключевые приложения, чтобы удовлетворить бизнес-потребности российских компаний и предоставить пользователям привычные и необходимые возможности в безопасной среде. Приятно видеть, что разработчики ПО готовы кооперироваться и ускорять переход на “Аврору”», — отметил Эдуард Батанов, директор ООО «Авроид».

«Одна из целей, которую мы ставили перед собой при развитии платформы унифицированных коммуникаций DION, — создание равных условий для пользователей любых операционных систем. Особое значение здесь уделяем совместимости с отечественными разработками. Теперь, благодаря “Авроид Платформе”, есть возможность пользоваться нашим продуктом на устройствах с операционной системой “Аврора”. В будущем мы продолжим работу над интеграцией с российским ПО, чтобы сделать решение доступным как можно большему числу компаний», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

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«Авроид» — российский разработчик программных продуктов для мобильных устройств. Компания фокусируется на разработке и поддержке приложений с учетом особенностей архитектуры российских операционных систем. «Авроид» создан в 2023 г. и объединяет программистов, инженеров по обеспечению качества, архитекторов безопасности ПО и др. Все продукты компании включены в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть до 5000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».