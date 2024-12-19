Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Авроид Avroid
AVROID - российский разработчик программных продуктов (входит в ИТ-холдинг Fplus)
Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|Батанов Эдуард 15 14
|Мельников Алексей 61 8
|Корнев Владимир 12 3
|Комиссаров Дмитрий 223 3
|Меньшов Кирилл 118 2
|Мельников Александр 86 2
|Афанасьев Олег 22 2
|Эйгес Павел 97 2
|Туруханова Ольга 5 2
|Слободин Виталий 17 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Кабаков Ярослав 59 2
|Кудинов Игорь 17 2
|Лазарев Николай 19 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Налепов Роман 21 2
|Шаталова Ольга 12 2
|Макаров Валентин 220 1
|Калинин Александр 154 1
|Волков Михаил 61 1
|Мылицын Роман 110 1
|Чердинцева Оксана 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Спирин Антон 61 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Никитин Глеб 37 1
|Панкрушев Дмитрий 7 1
|Никитин Лев 1 1
|Барабанов Олег 4 1
|Лунегов Сергей 7 1
|Винник Александр 5 1
|Аляутдин Роман 13 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Тараканова Алена 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
|Ведомости 996 2
|РИА Новости 917 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
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