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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Авроид Avroid

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid

AVROID - российский разработчик программных продуктов (входит в ИТ-холдинг Fplus)


19.12.2024 В российском Telegram-клиенте Tavro для ОС «Аврора» появились групповые звонки 2
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 2
20.08.2024 «Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 1
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro 2
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» 2
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 2
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 2
12.04.2024 Новый релиз мессенджера Tavro для «Авроры» 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 5
06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным 1
13.11.2023 «Avroid платформа» внесена в реестр отечественного ПО 1
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1
11.09.2023 У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора» 2
16.06.2023 «Ростелеком», F+tech и «Авроид» будут вместе развивать национальную мобильную экосистему 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 2
02.06.2023 Создан Telegram-клиент для ОС «Аврора» 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 3

Публикаций - 26, упоминаний - 40

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 17
Telegram Group 1983 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 9
Ростелеком 9701 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Google LLC 11775 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 4 4
Apple Inc 12101 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 3
Xiaomi 1732 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Yandex - Яндекс 7340 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Huawei 3933 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Samsung Electronics 10255 2
Oracle Corporation 6688 2
iCore - Ай Ко ЗАО 56 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
АйТи 1365 1
Арсеналъ 43 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
БайтЭрг 56 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 6 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Microsoft Corporation 24625 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Альфа-Банк 1769 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Основа Холдинг ГК 25 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Unsplash 764 1
Афимолл ТРЦ 22 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Почта России ПАО 2112 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 15
Google Android - приложения и разработчики 590 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 12
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 11
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 7
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
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Google Android 13994 13
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Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 8
VK RuStore - Рустор 328 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 5
Apple iOS 7809 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
Microsoft Windows 15657 3
Linux OS 9937 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 8 2
Okdesk - Облачные Решения 51 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Kaspersky OS 124 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Gmail 946 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Google Cloud Services 218 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 1
FreePik 980 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 1
Huawei AppGallery 280 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Батанов Эдуард 15 14
Мельников Алексей 61 8
Корнев Владимир 12 3
Комиссаров Дмитрий 223 3
Меньшов Кирилл 118 2
Мельников Александр 86 2
Афанасьев Олег 22 2
Эйгес Павел 97 2
Туруханова Ольга 5 2
Слободин Виталий 17 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Карпинский Алексей 42 2
Кабаков Ярослав 59 2
Кудинов Игорь 17 2
Лазарев Николай 19 2
Тятенкова Елена 25 2
Налепов Роман 21 2
Шаталова Ольга 12 2
Макаров Валентин 220 1
Калинин Александр 154 1
Волков Михаил 61 1
Мылицын Роман 110 1
Чердинцева Оксана 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Спирин Антон 61 1
Шадаев Максут 1008 1
Никитин Глеб 37 1
Панкрушев Дмитрий 7 1
Никитин Лев 1 1
Барабанов Олег 4 1
Лунегов Сергей 7 1
Винник Александр 5 1
Аляутдин Роман 13 1
Карпицкий Олег 70 1
Тараканова Алена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 39 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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