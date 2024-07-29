В России вышел ПАК на базе планшета Fplus Т1100 с предустановленным контейнером «Авроид Платформа»

В России вышел ПАК на базе планшета Fplus Т1100 под управлением операционной системы «Аврора» 5 поколения и предустановленным контейнером «Авроид Платформа». Корпоративные заказчики ОС «Аврора» теперь могут дать своим сотрудникам возможность использования привычных Android-приложений для удовлетворения личных потребностей на отечественных устройствах. Приобрести ПАК с «Авроид Платформой» можно через компанию Fplus. Если компания уже пользуется устройствами на более ранней версии «Авроры», можно приобрести обновление с уже предустановленным контейнером.

«Авроид Платформа» позволяет юридическим лицам, внедряющим корпоративную мобильность на базе ОС «Аврора», сохранить для своих пользователей возможность запуска Android-приложений, таких как: привычный сервис такси, навигатор, любимый маркетплейс, электронная библиотека и стриминговый сервис для музыки или кино, ВКС-сервис для общения с семьей и друзьями. Эти и многие другие приложения доступны пользователю в «Авроид Платформе» через предустановленный российский магазин приложений RuStore.

Авроид В России вышел ПАК на базе планшета Fplus Т1100 с предустановленным контейнером «Авроид Платформа»

Внутри одного корпоративного устройства одновременно существуют рабочее и личное пространства — привычное ПО запускается в изолированной среде внутри ОС «Аврора». Пользователи получают инструмент для удовлетворения индивидуальных потребностей за пределами профессионального доверенного контура. В работе с Android-приложениями через «Авроид Платформу» применим привычный пользовательский опыт, что также упрощает переход с недоверенных зарубежных мобильных технологий на решения, базирующиеся на доверенной мобильной ОС «Аврора».

В настоящее время «Авроид Платформа» доступна на планшете Fplus Т1100 с восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти, диагональю 11 дюймов и аккумулятором емкостью 8000 мАч, но скоро она появится и на других корпоративных мобильных устройствах от Fplus и других отечественных производителей.

«Нам с партнерами удалось объединить все необходимое для решения задач бизнеса и государства в одном программно-аппаратном комплексе. Продукт отличается производительностью и все его части совместимы сквозным образом. "Авроид Платформе" в рамках ПАК отведена отдельная, стратегическая роль — удовлетворить личные потребности пользователей корпоративных доверенных устройств под управлением ОС "Аврора" уже сегодня. Над этим мы работаем с 2023 года, и выход решения на рынок является знаменательным событием для всей нашей команды», — отметил Эдуард Батанов, директор «Авроид».

Павел Эйгес, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа»: «Разработанная нашим технологическим партнером компанией «Авроид» решение «Авроид Платформа» позволит дать текущим и новым пользователям ОС "Аврора" привычный функционал для решения своих повседневных задач на рабочем устройстве под управлением ОС "Аврора" без необходимости использования второго устройства для личных целей. Это, безусловно, расширит аудиторию пользователей нашей операционной системы и ускорит ее внедрение в госсекторе и у корпоративных заказчиков».