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Батанов Эдуард


31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 2
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 1
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro 1
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 1
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 1
06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным 1
13.11.2023 «Avroid платформа» внесена в реестр отечественного ПО 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1
16.06.2023 «Ростелеком», F+tech и «Авроид» будут вместе развивать национальную мобильную экосистему 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Батанов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 27 15
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 279 12
Telegram Group 2097 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 6
Ростелеком 9821 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 2
Yandex - Яндекс 7537 2
Apple Inc 12199 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 2
TrueConf - ТруКонф 404 2
Google LLC 11880 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 295 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Microsoft Corporation 24735 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
АйТи 1376 1
Арсеналъ 43 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 50 1
Базальт СПО - BaseALT 676 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 6 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Huawei 3979 1
Xiaomi 1777 1
Oracle Corporation 6737 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 14 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Почта России ПАО 2134 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 11
Google Android - приложения и разработчики 602 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12303 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 617 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24444 4
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Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 245 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3263 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1811 1
FreePik 1071 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 33 1
Huawei AppGallery 286 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
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Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 1
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Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
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Калинин Александр 159 1
Мельников Александр 89 1
Козлов Александр 68 1
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Шорников Андрей 8 1
Чердинцева Оксана 1 1
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Спирин Антон 64 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1314 5
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Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 42 3
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Земля - планета Солнечной системы 10429 1
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1921 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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