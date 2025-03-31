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Батанов Эдуард
Батанов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Алексей 62 6
|Комиссаров Дмитрий 227 3
|Меньшов Кирилл 120 2
|Корнев Владимир 12 2
|Эйгес Павел 98 2
|Афанасьев Олег 26 2
|Зорин Александр 51 1
|Макаров Валентин 226 1
|Калинин Александр 159 1
|Мельников Александр 89 1
|Козлов Александр 68 1
|Соколов Олег 51 1
|Шорников Андрей 8 1
|Чердинцева Оксана 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Спирин Антон 64 1
|Панкрушев Дмитрий 7 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
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Создано именных указателей - 171953.
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