«Ростелеком», F+tech и «Авроид» будут вместе развивать национальную мобильную экосистему

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель инфраструктурного оборудования F+ tech, а также разработчик ПО для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) «Авроид» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены создавать и развивать качественные отечественные ИТ-решения для национальной мобильной экосистемы «Аврора», включая разработку новых мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество призвано обеспечить российских пользователей рабочими пространствами для безопасных коммуникаций и совместной работы с документами в виртуальной рабочей среде на базе отечественной ОС с поддержкой современных способов аутентификации и средств защиты информации. Технологический стек программных решений и оборудования позволит повысить эксплуатационную эффективность и безопасность мобильных рабочих мест и устройств конечных пользователей.

«Наше сотрудничество — еще один шаг к развитию национальной мобильной экосистемы “Аврора”. Вместе мы создадим новые уникальные ИТ-продукты, которые позволят просто и безопасно решать все рабочие задачи наших корпоративных и государственных заказчиков. Мы всегда готовы поддерживать и продвигать партнерские решения для “Авроры”. Чтобы выдержать конкуренцию с Google и Apple, нам необходимо объединять усилия и работать вместе. Рад, что к нам присоединились такие игроки рынка, как F+ tech и “Авроид”», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Совместная работа крупных отечественных компаний позволяет консолидировать усилия по разработке современных востребованных информационных продуктов, что важно не только для непосредственных участников этого проекта, но и для всего российского госсектора и корпоративных заказчиков. Такая синергия позволяет усиливать технологический суверенитет России и снижать санкционные риски», — сказал управляющий партнер ГК F+ tech Алексей Мельников.

«Мы видим растущий спрос на национальную мобильную экосистему. В ближайшие пару лет количество устройств на “Авроре” вырастет до двух миллионов единиц, поэтому важно сделать ее максимально удобной для конечных пользователей. Развивая отечественные продукты совместно с партнерами из F+ tech и “Ростелекома”, мы вносим свой вклад в создание сильной и конкурентоспособной российской ИТ-индустрии, а также в цифровое будущее нашей страны», — отметил генеральный директор компании «Авроид» Эдуард Батанов.

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F+ tech — российский производитель инфраструктурного оборудования и мобильных рабочих мест. Компания выпускает линейки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и инженерной инфраструктуры, печатного оборудования (принтеры и МФУ), смартфонов и планшетов для государственного и корпоративного сектора. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.