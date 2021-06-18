Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Меньшов Кирилл


18.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям управлять данными 1
27.05.2021 «Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры 1
22.12.2020 «Ростелеком» перейдет на операционную систему «Ред ОС» 1
16.12.2020 Отечественные ИТ-разработчики получили поддержку «Вэб.рф» 1
15.12.2020 «Ростелеком» и «1С» подписали партнерский договор 1
02.07.2020 Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО 1
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
22.04.2020 «Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО 1
02.04.2020 «Ростелеком» перевел более 40 тысяч сотрудников на удаленку 1
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов 1
12.07.2019 «Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
14.11.2017 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационным технологиям 1
14.11.2017 Главным ИТ-шником «Ростелекома» стал выходец из проблемного банка «Открытие» 3
02.11.2017 ИТ-директор «Открытия» с командой ушел в «Ростелеком» 2
31.10.2017 Как превратить ИТ-инфраструктуру в строку кода для разработчиков 9
31.10.2017 Банк «Открытие» протестировал платформу для Agile-инфраструктуры 1
13.09.2017 Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API 1
27.07.2017 Какими будут банки будущего 3
05.04.2017 Банк «Открытие» перевел ITSM-систему на PostgreSQL 1
27.02.2017 Банк «Открытие» завершил интеграционный проект по переходу на единую ИТ-платформу 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1

Публикаций - 72, упоминаний - 98

Меньшов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 24
Microsoft Corporation 11110 17
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 7
Cinimex - Синимекс 160 7
Schneider Electric 408 7
IBM 3546 6
Программный продукт ГК 92 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Google LLC 7158 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Samsung Electronics 5686 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
IBM Европа 7 2
3753 2
Ланит ГК 1158 2
Старт2ком 5 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
DataCore Software 20 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Atrinity - Атринити 21 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Netris - Нетрис 46 1
РДТЕХ 159 1
Dell Technologies 133 1
Астерос - Asteros 531 1
Xiaomi 904 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Ланит Интеграция 101 1
Lenovo Motorola 1010 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Башинформсвязь 79 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 35
Открытие ФК 538 18
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 17
Черкизово ГК 73 16
Мегаполис ТК 89 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 16
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Ингосстрах СПАО 210 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Coca-Cola Company 112 15
Procter&Gamble - P&G 94 15
UBS AG 119 15
X5 Group 599 15
Банк Зенит 131 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 14
ВТБ24 583 11
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 10
Геобанк КБ 30 9
Еврохим МХК 43 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
Медскан 12 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Глобэкс банк 28 5
Уралсиб Банк 390 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1126 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Альфа-Капитал УК 45 2
МДМ Банк 150 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 13
ПФР Департамент информационных технологий 103 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство РФ 2206 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Apple iPad mini 375 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Microsoft Office 365 769 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Microsoft Dynamics CRM 389 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple macOS 927 1
Microsoft Windows 853 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Linux OS 4265 1
Comindware Business Application Platform 14 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
IBM Bluemix 38 1
IBM Softlayer 30 1
Sales Force KPI 1 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Abbyy Compreno 20 1
ИСП РАН Svace 7 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Ред ОС 239 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Ростелеком - RT Life 3 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
IBM Cloud 84 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Directum Ario 14 1
Google Android 10751 1
Wargaming World of Warships 31 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Елистратов Николай 90 23
Нестеров Алексей 79 22
Марич Игорь 18 18
Натрусов Артем 121 17
Лигачев Глеб 60 17
Аксаков Анатолий 98 16
Беляев Владислав 65 16
Ушацкий Андрей 100 16
Кузьмич Всеволод 30 16
Клепиков Алексей 77 16
Попов Андрей 72 16
Воронин Петр 35 16
Бокучава Тариэл 21 15
Суворов Антон 20 15
Кучугин Илья 41 15
Нагаев Олег 30 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Чамара Денис 57 15
Ягнятинский Евгений 32 15
Чаркин Евгений 182 15
Потапкин Михаил 26 15
Шипов Савва 70 11
Хасин Михаил 26 11
Сергеев Сергей 63 10
Спиридонов Александр 35 10
Мехришвили Александр 11 10
Самедов Тимур 19 9
Бугаев Леонид 11 9
Таланов Максим 11 9
Чибисов Владимир 22 9
Ушаков Анатолий 15 9
Эпштейн Герман 27 9
Бычков Александр 39 9
Айвазов Армен 449 9
Скурятина Елена 20 8
Фридман Илья 41 7
Гулянский Игорь 9 7
Аитов Тимур 47 7
Сотин Денис 102 7
Плахов Дмитрий 9 7
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 23
Восточная Европа 1682 15
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа 3766 2
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Россия - Белгородская область 368 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Япония 2792 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 43
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 37
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Apps4All 25 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 39
CNews AWARDS 291 34
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763794, в очереди разбора - 667481.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще