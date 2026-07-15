Индексная книга (каталог) CNews*
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Меньшов Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 139, упоминаний - 150
Меньшов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 37
|Елистратов Николай 90 23
|Бойко Елена 152 23
|Нестеров Алексей 175 23
|Сотин Денис 216 21
|Натрусов Артем 313 19
|Богачев Игорь 183 19
|Евраев Михаил 266 19
|Размахаев Сергей 49 18
|Марич Игорь 18 18
|Лигачев Глеб 120 17
|Беляев Владислав 104 17
|Ермолаев Артем 379 16
|Ушацкий Андрей 105 16
|Попов Андрей 116 16
|Воронин Петр 37 16
|Кузьмич Всеволод 31 16
|Аксаков Анатолий 163 16
|Клепиков Алексей 121 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 16
|Фридман Илья 42 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Суворов Антон 22 15
|Бетсис Павел 101 15
|Ягнятинский Евгений 32 15
|Чамара Денис 59 15
|Кучугин Илья 42 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Нагаев Олег 30 15
|Хасин Михаил 27 11
|Шипов Савва 102 11
|Гузовский Денис 79 11
|Васильев Александр 72 10
|Козлов Михаил 182 10
|Скурятина Елена 20 10
|Десятов Роман 15 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Масарская Наталия 36 10
|Спиридонов Александр 49 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.