Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Меньшов Кирилл

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки 1
19.06.2026 От ассистентов к агентам: Сбербанк вывел разработку программного кода на промышленный уровень 1
20.05.2026 Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта в производственный цикл цифровых компаний 1
19.05.2026 Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта 1
19.05.2026 Сбербанк и red_mad_robot приступят к развитию лучших практик ИИ-нативной разработки для корпоративных процессов 1
18.05.2026 Российский бизнес получил доступ к производительной СУБД «Сбера» с «неограниченной масштабируемостью» 1
18.05.2026 Чаты, почта, звонки, видеовстречи в одном окне: коммуникационная платформа Сбербанка упростит работу сотрудников 1
24.04.2026 Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России 1
20.04.2026 «Сбер» перевёл оценку рисков корпоративного кредитования на российское ПО 1
13.01.2026 Сбербанк перевел кредитование юрлиц с зарубежной Pega Platform на собственное решение Platform V 1
20.11.2025 GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбербанка 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
08.09.2025 Сбербанк мигрировал с Pega Platform на решения «СберТеха» 1
30.07.2025 «Сбер» выпустил специальную версию операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V 1
26.06.2025 Сбербанк полностью импортозаместил зарубежные решения для обработки всех типов коммуникаций 1
05.06.2025 Ставка на инновации: Сбербанк и «Сириус» поддержат перспективные технологические компании 1
05.06.2025 Сбербанк и «Бюро 1440» договорились о совместном развитии новых цифровых сервисов на базе спутниковой связи 1
02.06.2025 ФНС России и Сбербанк продолжат совместно развивать применение ИИ при обслуживании граждан и бизнеса 1
09.04.2025 «Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA 1
07.04.2025 Сбербанк полностью заменил IBM-решения для управления учетными записями и доступом в информационных системах банка на собственные 1
12.03.2025 Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов 1
19.02.2025 Кирилл Меньшов: Сбербанк планирует осуществить 4,5 млн изменений ИТ-ландшафта в этом году 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
18.10.2024 Сбербанк полностью завершил миграцию хранилищ данных на собственное решение 1
15.10.2024 Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования 1
20.09.2024 Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест 1
12.09.2024 Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года 1
23.07.2024 Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха» 1
16.07.2024 «Сбер» полностью перешел на шлюз безопасности «СберТеха» 1
13.05.2024 Сбербанк надвое разделил свое ИТ-направление, чтобы стать «технологическим лидером» 1
13.05.2024 Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса 1
13.05.2024 ИТ-кластер «Ростелекома» возглавит Дарий Халитов 2
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1

Публикаций - 139, упоминаний - 150

Меньшов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 75
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 27
9594 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Microsoft Corporation 25775 19
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 18
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 15
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 14
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 13
ОТР ГК - ОТР 2000 227 12
HERE Technologies 113 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Schneider Electric 614 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Inline Group - Инлайн Груп 105 7
Google LLC 12688 6
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 6
Программный Продукт ГК 104 6
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4675 4
Apple Inc 13154 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Ингосстрах СПАО 478 16
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 15
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 15
Coca-Cola Company 261 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 10
Adidas - Адидас 170 10
Альфа-Банк 1979 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Mascotte 22 8
Rietumu Banka 19 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ГосИнформСистемы 160 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
Data monetization - Монетизация данных 1965 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Data Fusion - Слияние данных 100 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 12
Google Chrome - браузер 1701 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 8
Google Android 15243 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 4
Сбер - AI-Disrupt PDLC - стратегия AI-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности 4 4
Apple iOS 8583 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 3
Basis - Базис.Workplace 81 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 56 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 14 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Linux OS 11533 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 3
Microsoft Dynamics 1197 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 2
FreePik 1841 2
Чаркин Евгений 317 37
Елистратов Николай 90 23
Бойко Елена 152 23
Нестеров Алексей 175 23
Сотин Денис 216 21
Натрусов Артем 313 19
Богачев Игорь 183 19
Евраев Михаил 266 19
Размахаев Сергей 49 18
Марич Игорь 18 18
Лигачев Глеб 120 17
Беляев Владислав 104 17
Ермолаев Артем 379 16
Ушацкий Андрей 105 16
Попов Андрей 116 16
Воронин Петр 37 16
Кузьмич Всеволод 31 16
Аксаков Анатолий 163 16
Клепиков Алексей 121 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 16
Фридман Илья 42 15
Бокучава Тариэл 21 15
Суворов Антон 22 15
Бетсис Павел 101 15
Ягнятинский Евгений 32 15
Чамара Денис 59 15
Кучугин Илья 42 15
Потапкин Михаил 26 15
Нагаев Олег 30 15
Хасин Михаил 27 11
Шипов Савва 102 11
Гузовский Денис 79 11
Васильев Александр 72 10
Козлов Михаил 182 10
Скурятина Елена 20 10
Десятов Роман 15 10
Гуральников Сергей 164 10
Масарская Наталия 36 10
Спиридонов Александр 49 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Россия - РФ - Российская федерация 166164 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 15
Европа Восточная 3138 15
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Европа 24963 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5869 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Казахстан - Республика 6047 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 83
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 18
Черкизон - Черкизовский рынок 178 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Ведомости 1466 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Госрасходы - портал 70 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 4
Moody's Investors Service 136 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Vanson Bourne 49 1
CNews Tenders 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 40
CNews AWARDS - награда 571 34
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews APPWards 36 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Docflow 148 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще