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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Меньшов Кирилл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 98
Меньшов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 23
|Нестеров Алексей 79 22
|Марич Игорь 18 18
|Натрусов Артем 121 17
|Лигачев Глеб 60 17
|Аксаков Анатолий 98 16
|Беляев Владислав 65 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Кузьмич Всеволод 30 16
|Клепиков Алексей 77 16
|Попов Андрей 72 16
|Воронин Петр 35 16
|Бокучава Тариэл 21 15
|Суворов Антон 20 15
|Кучугин Илья 41 15
|Нагаев Олег 30 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Чамара Денис 57 15
|Ягнятинский Евгений 32 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Шипов Савва 70 11
|Хасин Михаил 26 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Самедов Тимур 19 9
|Бугаев Леонид 11 9
|Таланов Максим 11 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Бычков Александр 39 9
|Айвазов Армен 449 9
|Скурятина Елена 20 8
|Фридман Илья 41 7
|Гулянский Игорь 9 7
|Аитов Тимур 47 7
|Сотин Денис 102 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Apps4All 25 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763794, в очереди разбора - 667481.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763794, в очереди разбора - 667481.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru