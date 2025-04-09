Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA

«Сбер Банк» (Белоруссия) перешел на облачную (Software as a Service, SaaS) версию платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA от Сбербанка, чтобы заместить западные решения. Вместе со специалистами компании «СберСервис» команда белорусского банка всего за месяц перенесла необходимые алгоритмы на новую платформу без потери качества и темпов производительности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На платформе SaluteRPA можно работать с нейросетевой моделью GigaChat через интерфейс GigaChat API. Созданные на ней программные роботы суммируют текст, извлекают из него ключевые сущности, анализируют большие объемы данных и выполняют сложные аналитические операции. Платформа преобразует изображения в текст, находит и обрабатывает строки, абзацы и таблицы.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Платформа SaluteRPA – надежный и производительный инструмент роботизации от «Сбера», который ускоряет бизнес-процессы, экономит ресурсы, повышает производительность сотрудников и качество обслуживания клиентов. Облачная версия SaluteRPA полностью отвечает стандартам информационной безопасности по обеспечению защиты данных клиентов «Сбер Банк» (Белоруссия). Благодаря микросервисной архитектуре и встроенным механизмам защиты, SaluteRPA обеспечивает высокую производительность, устойчивость к сбоям и полное соответствие высоким стандартам кибербезопасности».

Дмитрий Подольский, исполнительный директор «Сбер Банка» (Белоруссия): «SaluteRPA — эффективный продукт, который позволил нам в короткий срок перевести несколько десятков алгоритмов с иностранной RPA-платформы меньше чем за месяц. Мы очень рады использовать это решение в своей работе, которое эффективно эксплуатируется как в периметре «Сбера», так и среди других российских компаний. Сейчас наша задача в том, чтобы предоставлять пользователям качественный уровень сервиса, при этом применяя надежные и производительные технологические продукты, которые отвечают потребностям современного белорусского банкинга».

Артем Задоя, директор Департамента координации, стандартизации и качества «СберСервиса»: «Платформа SaluteRPA универсальна и подходит как для малых предприятий, так и для крупных корпораций, обеспечивая обширный набор инструментов для эффективного решения множества бизнес-задач. Высокая скорость внедрения SaaS-версии делает платформу особенно востребованной среди клиентов как в России, так и за границей, позволяя предприятиям оперативно оптимизировать процессы и выйти на принципиально новый уровень развития».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

«СберМаркетинг» повышает эффективность за счет цифровой трансформации процессов управления персоналом

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

В ПСБ рассказали о переходе компаний высокотеха на новую парадигму инвестиций

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153