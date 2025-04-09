Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172460
ИКТ 13416
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25355
Персоны 73969
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Подольский Дмитрий



09.04.2025 «Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA 1
19.10.2023 «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга 1
23.08.2022 «Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах 1
21.06.2022 «Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй» 1
14.06.2022 «Мультикарта» получила статус ИТ-компании 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Подольский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 287 2
Рексофт - Reksoft 422 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 1
Т1 Иннотех 181 1
РЖД - Российские железные дороги 1931 2
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11889 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1766 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 977 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2212 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2370 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1551 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5124 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67804 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2988 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10281 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 94 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4847 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2191 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5860 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2509 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12224 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28403 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1063 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 693 2
VisionLabs Face Pay 14 1
Google Android 14169 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 21 1
НСПК - СБПэй 44 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1109 1
Манкос Юлия 11 1
Соловьев Сергей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 147102 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48739 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2443 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14751 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7594 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6270 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5529 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2657 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2306 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1985 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153