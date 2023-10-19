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«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга

«Мультикарта» — процессинговая компания с 30-летним опытом обслуживания банковского оборудования — выходит на рынок платежного оборудования с собственными решениями. Компания презентовала свой флагманский продукт — онлайн-кассу «Мкасса-ф» — и инновационную линейку POS-терминального оборудования (мобильный платежный терминал MK90 и интеллектуальный pin-pad МК500). Об этом CNews сообщили представители «Мультикарты».

Онлайн-касса (контрольно-кассовая техника) — это кассовые аппараты нового образца, оснащенные фискальными накопителями и передающие данные напрямую в налоговую. «Мкасса-ф» объединяет в себе кассу, эквайринг и кассовую программу.

Обладая широкой экспертизой в обслуживании терминальных устройств, «Мультикарта» разработала решения, отвечающие всем актуальным запросам бизнеса. Ключевое технологическое преимущество новых устройств — работа на операционной системе SmartDroid (Android). Данная ОС позволяет использовать современные подходы в разработке и модификации программного обеспечения и, как следствие, обеспечивает максимальную скорость проведения транзакций. Так, для всех устройств «Мультикартой» разработано экварийнговое решение, а для «Мкассы-ф» — также комплексное решение, в которое входит фискальное ядро и платежное ПО.

Все оборудование из новой линейки решений оснащено новейшими бесконтактными NFC-чипами, поддерживающими функционал QR-presentment (оплата по QR-коду). Фронтальная камера высокого разрешения, также встроенная во все устройства, поддерживает функцию FacePay для биометрического эквайринга. Еще одна технологическая особенность разработки — резервирование канала связи с использованием двух SIM-карт для бесперебойного соединения с системами процессинга.

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Фото: «Мультикарта»
«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга

Пользователи новой линейки устройств — онлайн-кассы «Мкасса-ф» и POS-терминального оборудования — получат не только инновационный продукт, но и его комплексную поддержку. «Мультикарта» на протяжении многих лет обеспечивает набор всех необходимых сервисов для банковского терминального оборудования, в том числе процессинг, сервисное обслуживание, разработку ПО и ремонт.

«Уход западных вендоров с российского рынка не только освободил место в сегменте банковского оборудования, но и простимулировал отечественные компании выходить за рамки своей обычной деятельности», — сказал генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

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Среди потенциальных пользователей новых решений — предприятия малого и среднего бизнеса, курьерские службы и службы доставки. Поставки оборудования клиентам начнутся в I квартале 2024 г.

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«Мультикарта» — процессинговая компания, входит в Группу «Т1». С 1994 г. оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. «Мультикарта» сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными банками, обслуживает порядка 100 млн карт и сеть из 415 тыс. POS-терминальных устройств. Ежедневно обрабатывает в среднем 30 млн транзакций — это более 8 млрд транзакций в год. Под управлением компании сегодня находятся свыше 25 тыс. банкоматов в разных регионах России и странах СНГ.

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