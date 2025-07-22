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Сирокко Технолоджи Сирокко Диджитал


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора 2
06.12.2024 Крупный ИТ-холдинг сменил хозяина 2
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 2
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
04.07.2023 Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами 2
31.05.2023 Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО 1
20.03.2023 После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх 1
06.07.2022 «Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком 1
25.05.2022 «Т1» увеличила выручку в полтора раза 2
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 2
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 2
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 2
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 5

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Сирокко Технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 13
Т1 Иннотех 186 11
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 9
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 7
Рексофт - Reksoft 425 5
Т1 Иннотех - Дататех 96 5
Т1 Сервионика - Servionica 264 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2186 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 289 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ТС цифровые технологии 1 1
Intel Corporation 12358 1
Huawei 4058 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 1
МегаФон 9437 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
VK - Mail.ru Group 3496 1
ИКС 350 1
Цифра ГК 2496 1
Т1 финтех - ТС-финтех 1 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Honeywell 287 1
Т1 Консалтинг - Техносерв менеджмент 6 1
Emerson 85 1
ANSYS 79 1
ТС-центр 6 1
Т1 - Дискавери лабс 1 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Т1 ТРЭК - Т1 Территория Радиоэлектроники и Кибернетики - ТС Иннотех 1 1
Diasoft - Диасофт 957 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Ростелеком 10048 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Softline - Софтлайн 3049 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 12
ПСБ - Промсвязьбанк 876 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
ВТБ - Почта Банк 475 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТС-инжиниринг 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 1
Газпром ПАО 1377 1
НСПК - Национальная система платежных карт 866 1
Visa International 1957 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
ЦИАН - CIAN 151 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 54 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 3 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1034 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3049 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 10
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3039 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14712 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2310 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8154 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2976 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1756 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 9
Oracle Java - язык программирования 3260 1
Intel x86 - архитектура процессора 1926 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1867 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 7 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 469 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Linux OS 10371 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1122 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 311 1
FreePik 1203 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 43 1
Манкос Юлия 11 11
Соловьев Сергей 73 5
Ананьев Алексей 110 3
Ананьев Дмитрий 80 2
Калганов Игорь 52 2
Ершов Андрей 50 1
Делицын Леонид 131 1
Бушуев Алексей 9 1
Мишустин Михаил 702 1
Ромашевский Роман 4 1
Подольский Дмитрий 6 1
Комлев Николай 105 1
Петричкович Ярослав 29 1
Львов Владимир 17 1
Ельцов Александр 10 1
Гулидин Андрей 12 1
Золотых Олег 1 1
Кокурин Константин 4 1
Басов Алексей 115 1
Бойко Алексей 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 2
Европа 24452 1
Япония 13401 1
Швеция - Королевство 3650 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1637 1
Казахстан - Республика 5694 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4026 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3062 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1103 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Индия - Bharat 5582 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1319 1
Канада 4933 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Турция - Турецкая республика 2440 1
Украина 7705 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1030 1
Эстония - Эстонская Республика 753 1
Россия - ПФО - Саратовская область 771 1
Кипр - Республика 571 1
Таиланд - Королевство 844 1
Сербия - Республика 350 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Уганда - Республика 87 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 71 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 6
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 5
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2377 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 3
Энергетика - Energy - Energetically 5319 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7668 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4565 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 143 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2301 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1680 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1102 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6337 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 479 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 972 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3625 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8052 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3117 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1411 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2021 2
Ведомости 1108 1
Forbes - Форбс 875 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
Т1 Цифровая академия 46 1
РАН - Российская академия наук 1952 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
CNews AWARDS - награда 530 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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