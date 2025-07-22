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Сирокко Технолоджи Сирокко Диджитал
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора 2
|06.12.2024
|Крупный ИТ-холдинг сменил хозяина 2
|09.09.2024
|Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 2
|26.02.2024
|Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
|04.07.2023
|Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами 2
|31.05.2023
|Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО 1
|20.03.2023
|После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх 1
|06.07.2022
|«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком 1
|25.05.2022
|«Т1» увеличила выручку в полтора раза 2
|13.10.2021
|«Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
|08.10.2021
|Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 2
|03.09.2021
|«Т1» запускает в России производство серверов 2
|21.04.2021
|«Техносерва» больше нет 2
|09.04.2020
|ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 5
Сирокко Технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
|Манкос Юлия 11 11
|Соловьев Сергей 73 5
|Ананьев Алексей 110 3
|Ананьев Дмитрий 80 2
|Калганов Игорь 52 2
|Ершов Андрей 50 1
|Делицын Леонид 131 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Подольский Дмитрий 6 1
|Комлев Николай 105 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Львов Владимир 17 1
|Ельцов Александр 10 1
|Гулидин Андрей 12 1
|Золотых Олег 1 1
|Кокурин Константин 4 1
|Басов Алексей 115 1
|Бойко Алексей 82 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2021 2
|Ведомости 1108 1
|Forbes - Форбс 875 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
|Т1 Цифровая академия 46 1
|РАН - Российская академия наук 1952 1
|РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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