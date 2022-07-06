«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

«Т1» приобретает российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга «Сервионику». Компания наращивает долю в ИТ-интеграторе с 25% до 100%, чтобы начать обслуживать оборудование, поставленное заказчикам.

Сделка на 3,5 млрд рублей

«Т1» планирует увеличить долю в ИТ-интеграторе «Сервионика» с 25% до 100%, сообщили CNews представители «T1».

Компания планирует выкупить ее у «Ай-теко» за 3,5 млрд руб., уточняет источник «Коммерсанта», знакомый с ходом подготовки сделки. Первая часть сделки была проведена еще в декабре 2020 г., когда «T1» выкупила четверть компании.

«Сервионика» в составе «Группы Т1» будет отвечать за обслуживание вычислительной техники и поддержание инфраструктуры.

«Новые вызовы, с которыми столкнулись крупнейшие отраслевые заказчики, способствуют тому, что все больше компаний обращаются к внешним провайдерам ИТ-услуг, - рассказал CNews Игорь Калганов, генеральный директор Группы Т1. - Растет востребованность альтернативной технической поддержки зарубежного ПО и ИКТ-оборудования, импортозамещения в сфере ИТ, аутсорсинга в области кибербезопасности, управляемых услуг и облачных сервисов».

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По его словам, объединение с крупным игроком в этой отрасли усилит позиции холдинга в сегменте ИТ-услуг и расширит географию его деятельности.

«Мы укрепим профессиональную команду, моментально нарастив присутствие на рынке за счет уже доказавшего свою эффективность бизнеса с его значительными технологическими компетенциями», - объяснил Калганов.

Расширение команд

Представители отрасли называют сделку логичной. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев рассказал «Коммерсанту», что компании, работающие по большей части на рынке госзаказа, вкладываются в расширение команд, так как «в этом сегменте сейчас не переводятся деньги».

В то же время работы много - необходимо разрабатывать новые решения, внедрять российское ПО и разворачивать в ведомствах новые системы. «Покупать производственные и сборочные активы в текущих условиях более рискованно, - отметил Комлев. - Поставки ключевых компонентов в Россию сейчас осложнены».

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович полагает, что тренд на консолидацию и укрупнение интеграторов в текущих условиях лишь продолжит усиливаться.

Что будет с «Айтеко»

«Айтеко» - это российская ИТ-компания, которая реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки программного обеспечения и развития стартапов. Организация входит в топ-5 крупнейших ИТ-компаний, поставщиков ИТ-услуг и разработчиков ПО, в топ-3 ведущих системных интеграторов России в сфере построения ИТ-инфраструктуры.

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«”Айтеко”продолжит развитие как ИТ-компания, фокусирующаяся на новых направлениях деятельности, на крупных инфраструктурных проектах и цифровой трансформации, развитии собственных и внедрении отечественных программно-технических продуктов, заказной разработке, а также на различных отраслевых задачах», – отметил после продажи «Сервионики». директор по стратегическому развитию группы «Айтеко» Владимир Львов.

О «Сервионике»

«Сервионика» – это российский сервисный провайдер, который обеспечивает территориально-распределенную сервисную поддержку рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, а также предоставляет услуги аутсорсинга. В России у компании есть более 250 подразделений, клиентами являются порядка 220 организаций.

«Сервионика» была учреждена в 2012 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб.. До сих пор 74,99% принадлежали «Ай-Теко», 25,01% — «Т1». Выручка в конце 2021 г. достигла 5,5 млрд руб. при чистой прибыли 188 млн руб.

С 2020 г. по 2022 г. «Сервионика» выиграла больше 30 тендеров на 2,7 млрд руб. по цифровизации государственных ведомств, интеграции информационных систем и поставок вычислительной техники для Росреестра и Федеральной налоговой службы.

О «Т1»

До марта 2022 г. «Т1» принадлежала ВТБ. После того, как на банк наложили санкции, он объявил о продаже актива.

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69,5% компании сейчас принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи», 30,5% у ПИФ «Ось».

В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб., с этим результатом «Т1» заняла шестое место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

Сейчас в холдинг входит компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».