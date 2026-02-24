Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом ИнноХаб Инновационный хаб
«Иннохаб Росатома» (ООО «ИнноХаб») – институт развития инноваций Госкорпорации «Росатом». Выступает «единым окном» для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов новых направлений бизнеса, поступающих как от сотрудников предприятий Росатома, так и от внешних команд. В структуру «Иннохаба» входят отраслевой акселератор, центр бизнес-моделирования, инвестиционный портфель, проектный офис, RnD-центр. Также «Иннохаб» участвует в реализации крупных стратегических проектов атомной отрасли.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.02.2026
|Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров 1
|26.02.2024
|Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
|19.04.2022
|Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов 2
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 11533 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
|FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
|FreePik 1841 1
|Приголовко Павел 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Басов Алексей 117 1
|Волков Максим 34 1
|Граборов Антон 26 1
|Сердюков Евгений 3 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Манкос Юлия 12 1
|Батыров Ренат 10 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Морозова Анна 7 1
|Привалова Елена 1 1
|Спирин Алексей 10 1
|Чихладзе Олег 1 1
|Ивахин Илья 1 1
|Турпанов Вячеслав 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.