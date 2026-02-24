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Росатом ИнноХаб Инновационный хаб

Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб

«Иннохаб Росатома» (ООО «ИнноХаб») – институт развития инноваций Госкорпорации «Росатом». Выступает «единым окном» для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов новых направлений бизнеса, поступающих как от сотрудников предприятий Росатома, так и от внешних команд. В структуру «Иннохаба» входят отраслевой акселератор, центр бизнес-моделирования, инвестиционный портфель, проектный офис, RnD-центр. Также «Иннохаб» участвует в реализации крупных стратегических проектов атомной отрасли.

 

СОБЫТИЯ

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24.02.2026 Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
19.04.2022 Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ростелеком 10948 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Softline - Софтлайн 3743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
РТИ 155 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Quorum - Кворум - 134 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
3data - 3дата 104 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Квант-Телеком 11 1
Эшелон НПО 150 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Top Systems - Топ Системы 88 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Visa International 1993 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 16 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Алабуга девелопмент 4 1
Аконит НПО 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Электронная Москва АО 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 1
3D сканер 61 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 103 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 120 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 22 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
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МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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