Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185096
ИКТ 14369
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Морозова Анна


СОБЫТИЯ


01.11.2025 Объем онлайн-продаж фермерских хозяйств вырос в 1,5 раза 1
04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365 1
17.01.2024 Девелопер «Самолет» запустил на собственном сайте страховой онлайн-сервис 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
15.11.2016 «BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting 1
14.08.2014 «Неофлекс» автоматизировала аналитику и подготовку отчетности по банковским рискам в «БМВ Банке» 1
03.09.2012 «Неофлекс» автоматизировал проверку потенциальных заемщиков для «БМВ Банка» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Морозова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 244 3
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Microsoft Corporation 25188 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Naumen - Наумен 680 1
BMW Group 462 2
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 2
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Группа Самолет - Самолет плюс 22 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 71 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Альфа-Капитал УК 134 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 10 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 54 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
Группа Самолет 92 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1123 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33597 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5812 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72155 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 688 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56439 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25837 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7487 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1701 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17351 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1574 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 89 1
Трансфер технологий 156 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 463 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 69 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22693 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 821 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4405 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5500 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3377 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16961 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22791 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1081 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 303 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2070 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11441 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 184 1
Microsoft BizTalk Server 106 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1309 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2323 1
Neoflex Reporting 24 1
Привалова Елена 1 1
Чихладзе Олег 1 1
Ивахин Илья 1 1
Турпанов Вячеслав 1 1
Приголовко Павел 1 1
Стук Сергей 1 1
Кузьмин Василий 11 1
Макеев Алексей 19 1
Волков Максим 34 1
Граборов Антон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 155281 3
Германия - Федеративная Республика 12912 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18428 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45402 1
Беларусь - Белоруссия 6004 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50874 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7223 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9540 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17256 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5461 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31533 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5913 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6196 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5247 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 625 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1180 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5806 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 271 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 104 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397152, в очереди разбора - 732568.
Создано именных указателей - 185096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/