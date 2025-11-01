Объем онлайн-продаж фермерских хозяйств вырос в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2025 г. фермерские хозяйства России увеличили объем онлайн-продаж на 73%, а количество заказов ― на 20%. Такой рост выявили аналитики платформы inSales. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Исследование основано на данных 35 компаний, которые работали на платформе в 2024 и 2025 гг.

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК»: «Цифровизация агробизнеса открывает новые возможности для роста. Мы видим, как фермеры активно осваивают онлайн-каналы, чтобы дотянуться до каждого потенциального клиента. Это делает рынок более прозрачным, эффективным и удобным для конечных потребителей. Для «Сбера» как финансового партнера поддержка высокотехнологичных проектов в АПК — одно из ключевых направлений. Мы помогаем предпринимателям провести цифровую трансформацию, что укрепляет всю экосистему отечественного агропрома».

На платформе inSales работают интернет-магазины многих частных фермерских хозяйств, крупных мясокомбинатов и продавцов сельскохозяйственной техники. Они представлены в разных регионах России, включая Калужскую и Курскую области, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В среднем в ассортименте предпринимателей порядка 600 товарных позиций. Средний чек одного заказа — 6 тыс. руб.

Галина Пазик, владелица сыроварни «Ферма семьи Пазик»: «У нас небольшое фермерское хозяйство в Суетском районе Алтайского края, свою продукцию продаем без посредников. Сайт на платформе inSales упрощает работу с клиентами: благодаря удобному интерфейсу покупатели в несколько кликов изучают ассортимент магазина и быстро делают заказ. Сайт работает и как инструмент продвижения: постоянные покупатели рекомендуют нас друзьям и делятся ссылкой на магазин — так мы получаем новые заказы».

Анна Морозова, основатель «Ферма Никола-Ленивец»: «Наша ферма находится в Калужской области рядом с арт-парком "Никола-Ленивец". Здесь мы производим сезонные овощи и зелень, молоко, мясо, сыр, домашнюю птицу, мед. Продукты питания возим в Москву и Калугу с доставкой до двери, заказы принимаем через интернет-магазин. inSales для нашей фермы стал удобным инструментом для создания и обновления интернет-магазина, а также управления ассортиментом и доставками».