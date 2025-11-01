Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185101
ИКТ 14371
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Крейтор Татьяна


СОБЫТИЯ


01.11.2025 Объем онлайн-продаж фермерских хозяйств вырос в 1,5 раза 1
19.04.2021 «Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект 1
26.02.2021 «Сбер» поможет агропредприятиям цифровизировать производство 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Крейтор Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 3
Мустанг Технологии Кормления 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56439 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17351 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4552 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25837 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 493 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3919 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25460 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26983 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 27 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12124 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1512 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22791 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6789 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 870 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3493 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2935 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33597 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12657 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1809 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 833 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3589 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1193 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3471 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1922 1
Видеокамера - Camcorder 2314 1
Google Android 14589 2
Apple iOS 8190 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Cognitive Agro Pilot 39 1
Ускова Ольга 169 1
Золотарева Екатерина 26 1
Дохоян Эдуард 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1655 2
Россия - УФО - Курганская область 571 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 681 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 957 1
Россия - РФ - Российская федерация 155281 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18035 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53284 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1905 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50874 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 436 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397184, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185101.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/