Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крейтор Татьяна
СОБЫТИЯ
Крейтор Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
|Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 3
|Мустанг Технологии Кормления 2 1
|Ускова Ольга 169 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Дохоян Эдуард 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397184, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185101.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.