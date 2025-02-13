RTK Real Time Kinematic Режим дифференциальной коррекции телеметрии
RTK и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 110 1
|Ускова Ольга 166 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Liu Levin - Лю Левин 3 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Малис Александр 157 1
|Фролов Сергей 34 1
|Зиновьев Алексей 1 1
|Бородин Андрей 38 1
|Роговцев Алексей 3 1
|Заверткин Сергей 1 1
|Мещеряков Василий 2 1
|Ларсен Антон 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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