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RTK Real Time Kinematic Режим дифференциальной коррекции телеметрии



13.02.2025 Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android 1
08.06.2023 Два решения цифровой экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 1
07.07.2022 Skymec вывела на российский рынок новые агродроны XAG V40, P40 и P100 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК 1
22.10.2020 Oppo представила высокоточный алгоритм определения местоположения смартфона 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 1
27.08.2018 «Гексагон Геосистемс Рус» испытала прием сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet 1
08.08.2017 «Росэлектроника» приблизила создание беспилотного комбайна 1
06.07.2017 «Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм 1
22.12.2011 «Ростелеком» представил собственные смартфоны и планшет 1
21.12.2011 «Ростелеком» представил линейку брендированного абонентского оборудования 1
26.12.2008 Leica выпускает новые модели геодезических GPS-приемников 1
18.04.2007 GNSS-технологии Trimble обновляют швейцарскую GPS-сеть 1
11.04.2007 Проблемы Глонасс: технические аспекты 1
19.03.2007 Модернизирован первый трехсистемный GPS-RTK приемник 1
15.02.2007 GPS уменьшит потребность в механизаторах 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

RTK и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 2
Ростелеком 9737 2
Huawei 3946 2
ZTE Corporation 749 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 2
Технолига Девайс 2 2
BBK OPPO Electronics 384 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Hexagon - Гексагон Геосистемс Рус - Гексагон ЦШК - Центр Штрихового Кодирования 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
МегаФон 8916 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Leica Camera 261 1
Trimble 46 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
DJI 73 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 23 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 1
Varwin 10 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Skymec - Небесная Механика 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
CLAAS 6 1
Евросеть 1405 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 1
Связной ГК 1372 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Отрада ГК - Отрада Ген - Отрада агроинвест - Отрадаагроинвест 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1218 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 7
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ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 466 4
Google Android 14044 3
Apple iOS 7834 1
Linux OS 10002 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 1
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 21 1
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 7 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 230 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 142 1
МТС серия смартфонов 26 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
DJI Matrice 9 1
DJI Zenmuse 5 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 62 1
Leica GPS - геодезический приемник 1 1
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Мылицын Роман 110 1
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Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Лисицкий Павел 1 1
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Кузьменко Валерия 62 1
Малис Александр 157 1
Фролов Сергей 34 1
Зиновьев Алексей 1 1
Бородин Андрей 38 1
Роговцев Алексей 3 1
Заверткин Сергей 1 1
Мещеряков Василий 2 1
Ларсен Антон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 4
Европа 21798 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 2
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3338 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 888 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1526 1
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