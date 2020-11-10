Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК

Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, поставила квадрокоптер, три подвесные камеры и программу для построения 3D-моделей местности в центр обработки и анализа данных на Стойленский ГОК (входит в группу НЛМК). Благодаря разным полезным нагрузкам беспилотная авиационная система (БАС) сможет выполнять на предприятии различные задачи.

Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2 был поставлен на Стойленский ГОК в комплекте с подвесами DJI Zenmuse Z30, тепловизором DJI Zenmuse XT2 и DJI Zenmuse X7. Для обработки материалов фото и видеосъемки на предприятии была установлена программа Pix4Dmapper.

При использовании DJI Zenmuse Z30, обладающей 30-кратным оптическим и шестикратным цифровым зумом, квадрокоптер сможет проводить инспекцию инфраструктуры с любым рельефом. Применение беспилотника на высотных работах существенно снижает временные и финансовые затраты.

Подвес с тепловизором DJI Zenmuse XT2 позволит инспектировать объекты на предмет теплопотерь зданий и теплосетей. Это поможет предприятию сократить издержки на перерасход энергии. Тепловизионное обследование, ориентированное на энергоаудит, предназначено для электрохозяйств, в частности, для котельных и трубопроводов.

Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2 в сочетании с камерой DJI Zenmuse X7 подходит для аэрофотосъемки, в том числе на объектах с большим перепадом высот, например, карьерах. Высокая точность позиционирования снимков позволяет добиться качественной геопривязки 3D-модели при последующей обработке. Для получения максимально качественного результата аэрофотосъемки она должна выполняться по определенному алгоритму, учитывающему особенности объекта, для чего в управляющем программном обеспечении предусмотрены специализированные инструменты для планирования маршрута и управления полетом.

Материалы съемки обрабатываются в программе Pix4Dmapper в результате чего строятся 3D-модель объекта, цифровая модель рельефа (ЦМР) и ортофотоплан – карта, составленная из множества фотографий. При составлении карты месторождений, где ведутся горные работы, особенно важна скорость обновления информации. Цифровой двойник рельефа необходим для определения объемов горных выработок и мониторинга соответствия параметров карьера плану развития горных работ. Преимуществами программно-аппаратного комплекса является гибкость, ведь в зависимости от задачи можно сделать съемку всего карьера или только один забой и оперативность получения данных, которая гораздо выше по сравнению, например, со спутниковой съемкой.

«Передовые компании открыты для внедрения новейших технологий, которые способствуют снижению энергозатрат на предприятии. НМЛК развивает программу стимулирования инноваций, и мы увидели, как весь коллектив вовлечен в инновационный процесс. Нам удалось доказать эффективность нашего оборудования, и мы стали партнерами. Рады, что НМЛК будет масштабировать применение беспилотных летательных аппаратов на все площадки», – сказал директор по развитию бизнеса российской компании «Небесная механика» Сергей Заверткин.