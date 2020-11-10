Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК

Ритейл Дистрибуция Техника

Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, поставила квадрокоптер, три подвесные камеры и программу для построения 3D-моделей местности в центр обработки и анализа данных на Стойленский ГОК (входит в группу НЛМК). Благодаря разным полезным нагрузкам беспилотная авиационная система (БАС) сможет выполнять на предприятии различные задачи.

Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2 был поставлен на Стойленский ГОК в комплекте с подвесами DJI Zenmuse Z30, тепловизором DJI Zenmuse XT2 и DJI Zenmuse X7. Для обработки материалов фото и видеосъемки на предприятии была установлена программа Pix4Dmapper.

При использовании DJI Zenmuse Z30, обладающей 30-кратным оптическим и шестикратным цифровым зумом, квадрокоптер сможет проводить инспекцию инфраструктуры с любым рельефом. Применение беспилотника на высотных работах существенно снижает временные и финансовые затраты.

Подвес с тепловизором DJI Zenmuse XT2 позволит инспектировать объекты на предмет теплопотерь зданий и теплосетей. Это поможет предприятию сократить издержки на перерасход энергии. Тепловизионное обследование, ориентированное на энергоаудит, предназначено для электрохозяйств, в частности, для котельных и трубопроводов.

Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2 в сочетании с камерой DJI Zenmuse X7 подходит для аэрофотосъемки, в том числе на объектах с большим перепадом высот, например, карьерах. Высокая точность позиционирования снимков позволяет добиться качественной геопривязки 3D-модели при последующей обработке. Для получения максимально качественного результата аэрофотосъемки она должна выполняться по определенному алгоритму, учитывающему особенности объекта, для чего в управляющем программном обеспечении предусмотрены специализированные инструменты для планирования маршрута и управления полетом.

Материалы съемки обрабатываются в программе Pix4Dmapper в результате чего строятся 3D-модель объекта, цифровая модель рельефа (ЦМР) и ортофотоплан – карта, составленная из множества фотографий. При составлении карты месторождений, где ведутся горные работы, особенно важна скорость обновления информации. Цифровой двойник рельефа необходим для определения объемов горных выработок и мониторинга соответствия параметров карьера плану развития горных работ. Преимуществами программно-аппаратного комплекса является гибкость, ведь в зависимости от задачи можно сделать съемку всего карьера или только один забой и оперативность получения данных, которая гораздо выше по сравнению, например, со спутниковой съемкой.

«Передовые компании открыты для внедрения новейших технологий, которые способствуют снижению энергозатрат на предприятии. НМЛК развивает программу стимулирования инноваций, и мы увидели, как весь коллектив вовлечен в инновационный процесс. Нам удалось доказать эффективность нашего оборудования, и мы стали партнерами. Рады, что НМЛК будет масштабировать применение беспилотных летательных аппаратов на все площадки», – сказал директор по развитию бизнеса российской компании «Небесная механика» Сергей Заверткин.



Другие материалы рубрики

Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда

Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети

В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена

OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных

Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac

HP начала требовать деньги за прежде бесплатный сервис. Неплательщикам заблокирут принтеры

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Техноблог

Что могут умные лампы и светильники?

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online