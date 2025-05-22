В России разработали технологию цифрового двойника леса. Она выявила более 40% древесины, не учтенной государством

Пермская целлюлозно-бумажная компания создала цифровой двойник леса, который выявил более 40% неучтенного государством древесины.



Цифровой двойник леса

Как стало известно CNews, Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) разработала собственную технологию цифрового двойника леса. Решение позволило обнаружить более 40% неучтенного государством леса в отдельно взятом регионе за три года. Об этом изданию рассказали представители компании.

Технология цифровых двойников (Digital Twin) — это виртуальная копия физического объекта, процесса или системы, которая обновляется в реальном времени. Она точно отражает характеристики, поведение и взаимодействие с окружающей средой.

Как рассказали CNews представители компании, система цифрового леса полностью внутренняя разработка ПЦБК. На разработку было потрачено от 4 до 6 млн руб. Средства были затрачены только на закупку оборудования для съемки и анализа (БПЛА, камеры лидар и мультиспектр, rtk и GNSS станции и сопутствующее).

Freepik ПЦБК разработала цифровую модель леса, которая позволила обнаружить более 40% древесины, не учтенной госорганами

«Разработчиком данной системы является ПЦБК, в частности ИТ-специалисты лесного департамента. Впоследствии для развития системы на базе департамента было создано специализированное структурное подразделение» — рассказали в компании.

За основу взято ПО, работающее с пространственными данными (гис-системы), и способное обрабатывать большие объемы данных с лазерных сканеров, посредством машинного обучения и искусственного интеллекта.

Подробности о системе

Как пояснили в ПЦБК, в рамках проекта применяется технология лидарной съемки (вид геодезической съемки, который позволяет создать цифровую 3D-модель объекта с высокой степенью детализации) для создания трехмерных моделей лесных массивов.

С помощью этой технологии проводится сканирование каждого дерева, что позволяет получить точные характеристики и оценить запас древесины без необходимости выезда на место.

В компании утверждают, что в ходе исследования, проведенного на арендованных лесных участках общей площадью 400 тыс. га, было установлено, что фактический объем растущей древесины превышает данные, представленные в государственном лесном реестре, на 10–40%.

ПЦБК поделилась с CNews ключевыми результатами анализа объемов древесины, проведенного с использованием собственной технологии в период с 2022 по 2024 гг.

В 2022 г. обследование территории площадью 1 200 га показало, что фактический объем древесины составляет 206 тыс. куб. м. — на 21% больше официально зарегистрированных 163 тыс. куб. м. В течение следующего года на площади 1 700 га технология выявила 341 тыс. куб. м. древесины против 299 тыс. куб. м. в государственных реестрах, что на 12% превышает официальные данные.

К 2024 г., несмотря на увеличение исследуемой территории до 3 900 га, расхождения сохранились: обнаруженные 312 тыс. куб. м. против 281 тыс. куб. м. по документам демонстрируют разницу в 10%.

Особое внимание привлекают отдельные участки, где несоответствия между фактическими и учетными данными достигают 40%, что ставит под вопрос достоверность информации в государственных лесных реестрах. Полученные результаты позволяют оптимизировать процессы лесопользования: точный мониторинг помогает планировать заготовки более рационально, минимизируя экологическую нагрузку на экосистемы.

Технология точечной рубки, основанная на этих данных, способствует сохранению биоразнообразия за счет выборочного подхода к лесозаготовкам. Вся информация уже направлена в Минприроды Пермского края для согласования объемов рубки, соответствующих реальным показателям, что может стать шагом к обновлению методов учета лесных ресурсов в регионе.

«ПЦБК совместно с вузами и органами власти продолжает развивать технологию. В частности, увеличивается площадь сканирования, повышается точность за счет использования искусственного интеллекта. Таким образом создается единая цифровая платформа для мониторинга лесов», — отмечают в компании.