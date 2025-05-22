Разделы

|

В России разработали технологию цифрового двойника леса. Она выявила более 40% древесины, не учтенной государством

Пермская целлюлозно-бумажная компания создала цифровой двойник леса, который выявил более 40% неучтенного государством древесины.

Цифровой двойник леса

Как стало известно CNews, Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) разработала собственную технологию цифрового двойника леса. Решение позволило обнаружить более 40% неучтенного государством леса в отдельно взятом регионе за три года. Об этом изданию рассказали представители компании.

Технология цифровых двойников (Digital Twin) — это виртуальная копия физического объекта, процесса или системы, которая обновляется в реальном времени. Она точно отражает характеристики, поведение и взаимодействие с окружающей средой.

Как рассказали CNews представители компании, система цифрового леса полностью внутренняя разработка ПЦБК. На разработку было потрачено от 4 до 6 млн руб. Средства были затрачены только на закупку оборудования для съемки и анализа (БПЛА, камеры лидар и мультиспектр, rtk и GNSS станции и сопутствующее).

fotorealisticnaa-perspektiva-derevannyh-breven_1.jpg
Freepik
ПЦБК разработала цифровую модель леса, которая позволила обнаружить более 40% древесины, не учтенной госорганами

«Разработчиком данной системы является ПЦБК, в частности ИТ-специалисты лесного департамента. Впоследствии для развития системы на базе департамента было создано специализированное структурное подразделение» — рассказали в компании.

За основу взято ПО, работающее с пространственными данными (гис-системы), и способное обрабатывать большие объемы данных с лазерных сканеров, посредством машинного обучения и искусственного интеллекта.

Подробности о системе

Как пояснили в ПЦБК, в рамках проекта применяется технология лидарной съемки (вид геодезической съемки, который позволяет создать цифровую 3D-модель объекта с высокой степенью детализации) для создания трехмерных моделей лесных массивов.

С помощью этой технологии проводится сканирование каждого дерева, что позволяет получить точные характеристики и оценить запас древесины без необходимости выезда на место.

В компании утверждают, что в ходе исследования, проведенного на арендованных лесных участках общей площадью 400 тыс. га, было установлено, что фактический объем растущей древесины превышает данные, представленные в государственном лесном реестре, на 10–40%.

ПЦБК поделилась с CNews ключевыми результатами анализа объемов древесины, проведенного с использованием собственной технологии в период с 2022 по 2024 гг.

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные
Цифровизация

В 2022 г. обследование территории площадью 1 200 га показало, что фактический объем древесины составляет 206 тыс. куб. м. — на 21% больше официально зарегистрированных 163 тыс. куб. м. В течение следующего года на площади 1 700 га технология выявила 341 тыс. куб. м. древесины против 299 тыс. куб. м. в государственных реестрах, что на 12% превышает официальные данные.

К 2024 г., несмотря на увеличение исследуемой территории до 3 900 га, расхождения сохранились: обнаруженные 312 тыс. куб. м. против 281 тыс. куб. м. по документам демонстрируют разницу в 10%.

Особое внимание привлекают отдельные участки, где несоответствия между фактическими и учетными данными достигают 40%, что ставит под вопрос достоверность информации в государственных лесных реестрах. Полученные результаты позволяют оптимизировать процессы лесопользования: точный мониторинг помогает планировать заготовки более рационально, минимизируя экологическую нагрузку на экосистемы.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Технология точечной рубки, основанная на этих данных, способствует сохранению биоразнообразия за счет выборочного подхода к лесозаготовкам. Вся информация уже направлена в Минприроды Пермского края для согласования объемов рубки, соответствующих реальным показателям, что может стать шагом к обновлению методов учета лесных ресурсов в регионе.

«ПЦБК совместно с вузами и органами власти продолжает развивать технологию. В частности, увеличивается площадь сканирования, повышается точность за счет использования искусственного интеллекта. Таким образом создается единая цифровая платформа для мониторинга лесов», — отмечают в компании.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

Microsoft по-тихому вернула к жизни древнейший компонент Windows. Он «весит» меньше фотографии на iPhone и очень понравится фанатам Linux

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД

Как перейти в облако без риска для ИБ?

CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153