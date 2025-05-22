Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПЦБК Пермская целлюлозно-бумажная компания
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|В России разработали технологию цифрового двойника леса. Она выявила более 40% древесины, не учтенной государством 2
|28.09.2023
|Сервис «Ростелекома» защищает ИТ-инфраструктуру ПЦБК 2
ПЦБК и организации, системы, технологии, персоны:
|Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 35 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.