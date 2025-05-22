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ПЦБК Пермская целлюлозно-бумажная компания


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 В России разработали технологию цифрового двойника леса. Она выявила более 40% древесины, не учтенной государством 2
28.09.2023 Сервис «Ростелекома» защищает ИТ-инфраструктуру ПЦБК 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ПЦБК и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 6 1
Ростелеком 9949 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 22 1
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Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 626 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 1
Оцифровка - Digitization 4710 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 346 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2885 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1408 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3051 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 35 1
Бобров Михаил 7 1
Исхизова Александра 88 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1045 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1247 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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