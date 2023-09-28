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Сервис «Ростелекома» защищает ИТ-инфраструктуру ПЦБК

«Ростелеком» организовал резервное копирование ИТ-инфраструктуры в Пермской целлюлозно-бумажной компании. Сервис обладает возможностью восстановления информации по запросу заказчика. Цифровые процессы происходят на базе собственного облака с гарантированным качеством. Работа была выполнена в рамках проекта по защите цифровых сервисов в Пермской целлюлозно-бумажной компании.

Виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) от «Ростелекома» представляет собой современный комплекс, специализирующийся на хранении, обработке и передаче больших объемов информации.

Михаил Бобров, директор компании «Цифровые системы управления», генеральный партнер ПЦБК по вопросам цифровизации, автоматизации и системных решений управления, сказал: «Наша компания – одна из крупнейших на Урале, которая оказывает услуги от переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции. Полный цикл позволяет предлагать индивидуальные упаковочные решения для бизнеса, работающего в пищевой, химической, мебельной и других отраслях. Каждый день наши сотрудники имеют дело с большим объемом информации. Нам было важно, чтобы цифровые данные компании были продублированы, надежно защищены и находились в легком доступе для сотрудников. Для этих целей мы перенесли большую часть информации в виртуальный центр обработки данных от “Ростелекома”».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Резервное копирование – это неотъемлемая часть любого проекта, связанного с ИТ-инфраструктурой. Чем крупнее предприятие, тем внимательнее наши сотрудники относятся к инструментам защиты и безопасности бизнеса. Любая потеря данных предполагает не только существенный ущерб, но и может иметь репутационные риски для нашей компании. На сегодняшний день для заказчиков сервис резервного копирования – не только гарантированная возможность сохранения уникальных данных, но и отсутствие капитальных затрат с круглосуточной технической поддержкой и гибкой системой тарификации, что является неоспоримым преимуществом. Если вы доверяете свой бизнес профессионалам с многолетним опытом, то можете быть уверены, что ваш бизнес находится в безопасности».

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