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УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» 1
|28.09.2023
|Сервис «Ростелекома» защищает ИТ-инфраструктуру ПЦБК 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
|Альфа-Банк 1797 1
|Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 1
|1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
|Сидорюк Алексей 12 1
|Романов Константин 38 1
|Бобров Михаил 7 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Голицын Сергей 33 1
|Марков Ярослав 1 1
|Каширин Алексей 3 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Исхизова Александра 86 1
|Берестнев Дмитрий 1 1
|9to5Google 50 1
|9to5Mac 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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