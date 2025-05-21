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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174967
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Росатом РИР Лига Цифровой Экономики Цифровые системы управления


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» 1
28.09.2023 Сервис «Ростелекома» защищает ИТ-инфраструктуру ПЦБК 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24841 1
Ростелеком 9906 1
Ростех - Автоматика Концерн 1668 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 36 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 83 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
ИИ-Технологии 134 1
Сенсорные Системы 67 1
Т1 Иннотех 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Альфа-Банк 1797 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 111 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 625 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1754 1
PnP - Plug&Play 318 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1097 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4688 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5917 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1395 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3280 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 666 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1859 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 344 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2248 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Субтехнологии 21 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1656 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2234 1
Экзоскелет - Exoskeleton 105 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6128 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2796 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 2
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Образование в России 2295 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2797 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2179 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5701 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 1
Энергетика - Energy - Energetically 5220 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6400 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1036 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4127 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1380 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 989 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 634 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 814 1
Ботаника - Растения - Plantae 1070 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 1
Здравоохранение - Реабилитация 390 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
9to5Google 50 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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