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MedTech Ассистивные технологии Вспомогательные технологии Assistive technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2026 Студент МИФИ получил 1 млн руб. на разработку роботизированных манипуляторов 1
22.07.2025 Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса 1
12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot 1
16.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов 1
21.02.2024 В России разработана программа для диагностики дислексии 1
26.06.2023 Ученые создали технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
11.11.2020 Москва поддержит участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
28.02.2020 Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
17.09.2019 Нейротехнологии для людей с ограниченными возможностями получат развитие 2
26.02.2019 «Лаборатория Касперского» исследовала уязвимости бионических технологий 1
04.09.2018 «Билайн» «впервые в мире» подключил киборгов к интернету вещей 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации 1
11.10.2016 Российские команды прошли в финал международных соревнований ассистивных технологий 2
19.09.2016 Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне» 1
16.04.2010 Вышли новые версии бизнес-приложений Oracle User Productivity Kit и Oracle Tutor 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 9
Neurobotics - Нейроботикс 8 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
Сенсорные Системы 77 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 494 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
SAP SE 5597 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 1
Oracle Corporation 7070 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1680 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 164 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Promobot - Промобот 168 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
Minervasoft - Пантеон Ай 22 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 8 1
Kleiber Bionics - Клайбер Бионикс 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 2
Ottobock SE & Co. KGaA - Otto Bock 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Газпром нефть 724 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 460 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 370 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 108 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
РНФ - Российский научный фонд 198 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5652 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 974 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 623 1
МИК - Московский инновационный кластер 184 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 473 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 733 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 7
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 289 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 5
Экзоскелет - Exoskeleton 114 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 4
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16147 4
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8495 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12818 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6395 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4833 3
Implant - Имплант 196 3
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3191 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 2
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 94 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6539 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 403 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6991 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11764 2
Субтехнологии 21 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13229 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2481 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1557 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 744 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 911 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2052 2
Google Scholar 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 2 1
Minervasoft - Minerva Result 13 1
Google Android 15223 1
Apple iOS 8566 1
Apple macOS 2412 1
Microsoft Windows 16864 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5694 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 1
Apple iPhone 6 4861 1
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 4 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 1
Oracle UPK - Oracle User Productivity Kit 7 1
Нейроспутник - Левша - LevshAI - Роботизированный комплекс для эндоваскулярной нейрохирургии 2 1
Чех Илья 9 4
Семенов Александр 166 2
Кузнецов Евгений 56 2
Ефимов Альберт 43 2
Давидюк Андрей 13 2
Путин Владимир 3452 1
Ковнир Евгений 75 1
Сергунина Наталья 375 1
Ожгихин Иван 31 1
Дегтев Геннадий 271 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Дащенко Владимир 18 1
Даванков Владислав 15 1
Лысенко Алексей 7 1
Безруков Андрей 32 1
Конышев Владимир 3 1
Кошечкин Дмитрий 1 1
Акопян Лоран 5 1
Каленчук Алексей 16 1
Фурсин Алексей 158 1
Бернадотт Александра 4 1
Чебунина Ольга 31 1
Ларин Юрий 12 1
Сидоров Юрий 6 1
Бачу Сергей 1 1
Колобов Дмитрий 1 1
Истомин Михаил 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Бирюков Иван 2 1
Нуруллин Руслан 1 1
Жукова Элина 1 1
Журова Светлана 2 1
Рашков Григорий 1 1
Драгой Ольга 4 1
Хусаинов Ринат 1 1
Ковальский Валерий 1 1
Филиппов Илья 1 1
Зуев Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 4
Европа 24946 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 3
Швейцария - Цюрих 279 3
Азия - Азиатский регион 5913 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 679 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 1
Земля - планета Солнечной системы 10855 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 1
Индия - Bharat 5862 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1433 1
Германия - Федеративная Республика 13200 1
Ближний Восток 3150 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1217 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 71 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Москва - Печатники 147 1
Здравоохранение - Реабилитация 447 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11282 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1023 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4648 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3972 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3013 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 2
Энергетика - Energy - Energetically 5838 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1497 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1660 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 721 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 996 2
Quality of Life - Качество жизни 37 2
Кибатлетика - Cybathletics 2 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 356 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 1
Образование в России 2787 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3835 1
НКО - Некоммерческая организация 634 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1078 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 1
9to5Google 60 2
9to5Mac 70 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 309 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1471 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 453 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 171 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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