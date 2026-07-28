Индексная книга (каталог) CNews*
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MedTech Ассистивные технологии Вспомогательные технологии Assistive technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 22
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Чех Илья 9 4
|Семенов Александр 166 2
|Кузнецов Евгений 56 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Давидюк Андрей 13 2
|Путин Владимир 3452 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Дащенко Владимир 18 1
|Даванков Владислав 15 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Безруков Андрей 32 1
|Конышев Владимир 3 1
|Кошечкин Дмитрий 1 1
|Акопян Лоран 5 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Бернадотт Александра 4 1
|Чебунина Ольга 31 1
|Ларин Юрий 12 1
|Сидоров Юрий 6 1
|Бачу Сергей 1 1
|Колобов Дмитрий 1 1
|Истомин Михаил 1 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Бирюков Иван 2 1
|Нуруллин Руслан 1 1
|Жукова Элина 1 1
|Журова Светлана 2 1
|Рашков Григорий 1 1
|Драгой Ольга 4 1
|Хусаинов Ринат 1 1
|Ковальский Валерий 1 1
|Филиппов Илья 1 1
|Зуев Семен 1 1
|9to5Google 60 2
|9to5Mac 70 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.