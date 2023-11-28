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Neurobotics Нейроботикс

Neurobotics - Нейроботикс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли 1
11.11.2020 Москва поддержит участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020 1
28.02.2020 Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео 1
28.05.2018 Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
11.10.2016 Российские команды прошли в финал международных соревнований ассистивных технологий 1
19.09.2016 Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Neurobotics и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 193 2
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
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Нейроматик 1 1
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Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Балакам 2 1
К2Тех - К2 НейроТех 51 1
Kleiber Bionics - Клайбер Бионикс 1 1
Yandex - Яндекс 9048 1
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Softline - Софтлайн 3630 1
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Fibrum 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 4
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 19 1
Ottobock SE & Co. KGaA - Otto Bock 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 294 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
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NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 92 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 882 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 42 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6365 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Ефимов Альберт 43 3
Путин Владимир 3441 2
Семенов Александр 166 2
Кузнецов Евгений 55 2
Ларин Юрий 12 1
Сидоров Юрий 6 1
Огородова Людмила 4 1
Бачу Сергей 1 1
Нуруллин Руслан 1 1
Жукова Элина 1 1
Рашков Григорий 1 1
Юрецкий Алексей 24 1
Хусаинов Ринат 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Сергунина Наталья 375 1
Иващенко Андрей 12 1
Кузнецов Станислав 162 1
Березий Екатерина 11 1
Конышев Владимир 3 1
Фурсин Алексей 158 1
Reiner Robert - Рийнер Роберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 3
Швейцария - Цюрих 279 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6641 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 114 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7361 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1069 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 133 1
Кибатлетика - Cybathletics 2 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 346 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 65 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Парламентская газета 32 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 117 1
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