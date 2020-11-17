Разделы

Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
14.12.2016 Обзор VR-очков HIPER VRM, VRW и VRX: недорого но качественно 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
22.09.2016 Купил шлем? Выбери игру! 1
05.04.2016 Обзор очков Samsung Galaxy VR: лучшее VR-решение для смартфона 1
28.11.2014 Универсальный шлем виртуальной реальности Fibrum: сделано в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Fibrum и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 4
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 3
Ланит - diHouse - Дихаус 226 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 2
Yandex - Яндекс 8091 2
Oculus VR 75 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 77 2
Google LLC 12082 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
SAP SE 5383 1
Microsoft Corporation 25046 1
Oracle Corporation 6803 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
8728 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 48 1
Ланит Консалтинг 12 1
Apple Inc 12427 1
Samsung Electronics 10490 1
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Softline - Софтлайн 3116 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
SEGA 395 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
Ланит Интеграция 200 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 2
Альфа-Банк 1825 1
Русагро Группа Компаний 324 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Avineuro - Авинейро 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1053 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 2
Аксессуары 4049 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 385 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1168 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 86 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Умные платформы 1812 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Google Android 14473 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 614 3
Google Play - Google Store - Android Market 3390 3
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 2
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 2
Apple iOS 8112 2
Samsung Galaxy 983 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 2
Samsung Gear VR 23 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 24 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 1
Apple iPhone 5 774 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4075 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 272 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Apple - App Store 2974 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
HIPER VRM, VRW, VRX 1 1
Apple iPhone 6 4863 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 65 1
Генс Георгий 76 4
Генс Филипп 43 4
Флакс Илья 6 2
Грибов Владимир 31 1
Конник Татьяна 1 1
Путин Владимир 3296 1
Иващенко Андрей 12 1
Николаева Наталья 21 1
Шикова Юлия 16 1
Мустафаев Мурад 3 1
Самошин Алексей 2 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 9 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Белоусов Александр 14 1
Проценко Денис 4 1
Солопов Вячеслав 37 1
Пачикин Андрей 6 1
Щербаков Даниил 5 1
Голышкин Андрей 5 1
Огородова Людмила 4 1
Минкин Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Венгрия 845 1
Венгрия - Будапешт 115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Кипр - Республика 575 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Белиз 72 1
Атлантический океан - Атлантика 293 1
Южная Корея - Республика 6791 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Швеция - Королевство 3657 1
Европа 24508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 479 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Ведомости 1146 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
