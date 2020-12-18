Разделы

Ланит Центр компетенций


УПОМИНАНИЯ


Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 1
30.10.2020 Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive 1
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ланит Центр компетенций и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 200 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
Ланит - Онланта - Onlanta 112 1
Fibrum 9 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Ланит - SOLUT 7 1
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Газпром ПАО 1385 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 518 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 14 1
Умные платформы 1812 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 719 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Флакс Илья 6 4
Дворецкая Ольга 3 3
Добровольская Евгения 4 2
Определенов Владимир 20 1
Илькаев Алексей 1 1
Лавров Александр 3 1
Забалуевъ Александра 1 1
Николаева Наталья 21 1
Генс Георгий 76 1
Шикова Юлия 16 1
Мустафаев Мурад 3 1
Самошин Алексей 2 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 9 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Белоусов Александр 14 1
Генс Филипп 43 1
Проценко Денис 4 1
Солопов Вячеслав 37 1
Пачикин Андрей 6 1
Минкин Илья 2 1
Добровольсий Евгений 1 1
Глебова Анастасия 1 1
Карпушкин Иван 2 1
Дорошенко Марина 1 1
Рейв Кирилл 1 1
Семенов Денис 1 1
Вотчель Олег 1 1
Батишев Антон 1 1
Домнин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
Швеция - Королевство 3657 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Английский язык 6820 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Ведомости 1146 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 3
