DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART

Создатели DISARTIVE в 2020 в Москве провели первую выставку-ярмарку цифрового искусства, представив более 30 участников из 10 стран, и собрали более 140 цифровых работ.

Официальная часть, посвященная запуску проекта, состоялся на территории респектабельного отеля Royal Aurora Marriott 5 на Петровке, 11. Днем прошла деловая программа, посвященная вопросам развития цифрового искусства, а вечерняя часть была представлена первым аукционом цифрового искусства #ArtTime, где с торгов были проданы работы участников. За день событие посетило примерно 350 гостей.

Впервые в истории панельную дискуссию в зале и в рамках онлайн трансляции вел цифровой человек, аватар Максим от «ЛАНИТ-Интеграция». Создатель Максима, руководитель Центра компетенций ЛАНИТ в сфере AR и VR Илья Флакс отметил: «Сфера применения этого ноу-хау не ограничивается лишь ролью ведущего. Мы применяем психогеометрический анализ, с помощью которого создаем образы, которые полностью соответствуют предпочтениям целевой аудитории. Анимация аватаров осуществляется с применением систем захвата движения, что делает их жесты и мимику максимально естественными».

Более подробно об аватаре и его работе на мероприятии вы можете узнать из видео.

Среди первых покупателей цифровых работ на аукционе стоит отметить Марину Дорошенко, автора и продюсера проекта «Чувство собственности». Она приобрела коллекционную версию провокационной игры Eye Mushrooms. Российская художница Александра Забалуевъ, член Евроазиатского союза художников, стала обладателем работ Антона Батишева «Блаженный Газпром» и Алексея Илькаева «Шишкин умер 2» Первую работу диптиха «Шишкин умер 1» приобрел патрон проекта DISARTIVE, Олег Вотчель (Regolith).

На фотографии (слева направо): Владимир Определенов, Ольга Дворецкая, Иван Карпушкин

В планах развития Disartive на 2021 год запуск следующего мероприятия, ключевым элементом которого станет выставка AR ART, где цифровые и оцифрованные работы современных художников будут размещены над социально значимыми объектами. Цель – привлечь внимание к вопросам экологии и развития инноваций. Финалом станет итоговый фотопроект, где AR арт-объекты будут парить над крупнейшими свалками и финансовыми центрами мира. Кроме того, проект начнет сбор меценатов для создания коллекции современного цифрового искусства «Эпохи перемен».

На фотографии (слева направо): Евгений Добровольский, Ольга Дворецкая, Илья Флакс

Завершающим этапом Disartive в 2020 году стала выставка-продажа работ цифровых художников совместно с блокчейн-платформой Rarible. Работы также войдут в каталог проекта.