Индексная книга (каталог) CNews*
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Белоусов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 16
Белоусов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоус Александр 1 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Хайт Константин 1 1
|Корниенко Михаил 25 1
|Дождёв Владимир 18 1
|Канеев Анвар 1 1
|Шикова Юлия 16 1
|Минкин Илья 2 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 1
|Флакс Илья 6 1
|Проценко Денис 4 1
|Самошин Алексей 2 1
|Николаева Наталья 21 1
|Карпицкий Олег 85 1
|Мустафаев Мурад 3 1
|Воронина Анфиса 1 1
|Белогорцев Алексей 12 1
|Ванцев Виталий 1 1
|Танеева Любава 1 1
|Михайловский Сергей 1 1
|Кашицин Владимир 10 1
|Трандин Сергей 134 1
|Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 1
|Касьянов Сергей 6 1
|Эйстрих Леонид 1 1
|Орлова Екатерина 12 1
|Савушкин Алексей 49 1
|Туманов Антон 1 1
|Генс Георгий 79 1
|Генс Филипп 54 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|Ведомости 1580 1
|The Guardian - Британская газета 416 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488815, в очереди разбора - 720658.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488815, в очереди разбора - 720658.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.