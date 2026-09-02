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Кашицин Владимир

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Операционная система «Альт Образование» бесплатна для школ 1
06.09.2024 Образовательные организации выбирают «Альт»: специальные предложения на лицензии в новом учебном году 1
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов 1
01.03.2024 В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт» 1
24.11.2023 В «Академии Softline» открыли лабораторию «Базальт СПО» 1
05.10.2023 ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее 1
15.09.2023 «Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 1
22.03.2023 «Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт» 1
21.10.2009 Школьное СПО: пропаганда и продвижение сдулись 1
10.10.2008 Владимир Кашицин: Бесплатный интернет-доступ для школ сможет обеспечить только государство 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Кашицин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 966 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 2
Nextcloud 52 1
EliteBoard - Элитборд 8 1
Ростелеком 10991 1
Softline - Софтлайн 3767 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 388 1
Eltex - Предприятие Элтекс 282 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2136 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Союз пенсионеров России 9 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1898 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12256 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2301 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7402 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18421 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26427 1
Микрофон - Microphone 2830 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7923 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 588 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 323 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1024 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3970 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5047 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18133 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3842 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9816 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10056 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3391 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9470 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 668 3
Microsoft Windows 16946 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 109 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 283 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 303 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс Школьный 10 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Google Android 15303 1
Linux OS 11588 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3119 1
Intel x86 - архитектура процессора 2177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6328 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Moodle LMS - система управления курсами 38 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Алкснис Виктор 70 2
Трандин Сергей 130 1
Чистов Андрей 2 1
Щербак Николай 3 1
Туманов Антон 1 1
Шальнев Владимир 1 1
Сокол Виталий 3 1
Шадаев Максут 1215 1
Тихонов Александр 69 1
Белоусов Александр 14 1
Морозов Игорь 59 1
Валяева Елизавета 72 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Губина Татьяна 20 1
Степаненко Андрей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 4
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 47 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Европа 24999 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Беларусь - Белоруссия 6318 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8615 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Испания - Королевство 3842 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1943 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1082 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 584 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 976 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 755 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 785 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 381 1
Россия - ЦФО - Костромская область 481 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1095 1
Россия - ЦФО - Брянская область 406 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 646 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 366 1
Китай - Цзянсу 71 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 337 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 4
Образование в России 2921 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5533 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
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Экзамены 520 1
Информатика - computer science - informatique 1203 1
Пропаганда и агитация 198 1
Национальный проект 393 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 303 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3805 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 1
НКО - Некоммерческая организация 640 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 152 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9129 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3602 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11720 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Английский язык 7044 1
Базальт СПО - Альт академия 40 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
Новотех УЦ 6 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 120 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1288 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1284 1
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