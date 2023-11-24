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В «Академии Softline» открыли лабораторию «Базальт СПО»

«Академия Softline», единая образовательная экосистема для бизнеса и государства, и «Базальт СПО», ведущий разработчик российских операционных систем «Альт», создали учебно-исследовательскую лабораторию в Москве. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Открытие лаборатории «Базальт СПО» в «Академии Softline» — важный шаг в развитии партнерства с ведущим разработчиком российских операционных систем. Использование передовых технологий и методик обучения, а также обмен знаниями и опытом с командой “Базальт СПО” помогут предоставлять слушателям самые актуальные знания и навыки, необходимые для проектных ресурсов наших корпоративных заказчиков», — отметил Игорь Морозов, руководитель образовательной экосистемы «Академия Softline».

Лаборатория станет площадкой для развития программ обучения специалистов по продуктам и решениям «Базальт СПО», проведения авторизованных курсов и их методического сопровождения. Также планируется организация совместных активностей и проектов: семинаров, мастер-классов, практикумов, прямых эфиров и других мероприятий.

Совместный проект «Базальт СПО» и «Академии Softline» обеспечит подготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов для работы с российским оборудованием и ПО, а также позволит осуществлять эффективный контроль качества образования, быстро реагировать на потребности рынка, создавать новые возможности для развития кадров.

Площадка станет центром научного и проектного роста — расширятся объем и качество проводимых исследований и разработок. Обмен знаниями, опытом и экспертизой позволят масштабировать совместные программы по обучению.

«“Академия Softline” — лидер в сфере корпоративного обучения, обладает необходимыми техническими и методическими ресурсами, а также опытом и экспертизой всей группы компаний. Мы уверены, что совместная работа «Базальт СПО» и «Академии Softline» позволит укрепить позиции российского оборудования и программного обеспечения на рынке, а также подготовить высококвалифицированных специалистов для работы с операционными системами “Альт”», - сказал Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

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«Академия Softline» (ГК Softline) - образовательная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline».

Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государственных заказчиков в реализации образовательных проектов с 1995 г. Образовательный бизнес «Академии Softline» в ГК Softline развивает решения на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга на рынке корпоративного обучения.

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

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