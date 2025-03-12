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EliteBoard Элитборд
EliteBoard – российский производитель профессионального AV и мультимедийного оборудования, а также систем Digital Signage. Ассортимент продукции EliteBoard включает в себя решения для домашнего, коммерческого использования, государственных структур, сферы образования и транспорта. Головной офис компании находится в Москве, а производственно-конструкторские центры технологических партнеров расположены в Азии и России.
EliteBoard и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
|Щербак Николай 3 2
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Кашицин Владимир 9 1
|Пономарев Александр 7 1
|Опарин Вадим 1 1
|Городилов Максим 1 1
|Мельников Максим 34 1
|Котельников Сергей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
|Беларусь - Белоруссия 5738 3
|Казахстан - Республика 5581 3
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
|ITResearch 119 1
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