EliteBoard - Элитборд

EliteBoard – российский производитель профессионального AV и мультимедийного оборудования, а также систем Digital Signage. Ассортимент продукции EliteBoard включает в себя решения для домашнего, коммерческого использования, государственных структур, сферы образования и транспорта. Головной офис компании находится в Москве, а производственно-конструкторские центры технологических партнеров расположены в Азии и России.