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EliteBoard Элитборд

EliteBoard - Элитборд

EliteBoard – российский производитель профессионального AV и мультимедийного оборудования, а также систем Digital Signage. Ассортимент продукции EliteBoard включает в себя решения для домашнего, коммерческого использования, государственных структур, сферы образования и транспорта. Головной офис компании находится в Москве, а производственно-конструкторские центры технологических партнеров расположены в Азии и России.


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 2
05.10.2023 ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее 2
20.02.2023 Интерактивные доски под ОС Astra Linux — российские технологии для образования и бизнеса 2
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

EliteBoard и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Samsung Electronics 10303 1
LG Electronics 3622 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
BOE Technology 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
Базальт СПО - BaseALT 666 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Open Vision - Опен Вижн 5 1
ТехноКонсоль 2 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 4
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 297 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7124 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3506 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6406 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1075 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10036 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2913 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1019 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3591 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 189 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 321 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 461 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
Программный стек 215 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1964 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 603 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1086 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 1
Микрофон - Microphone 2525 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1479 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1261 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1455 1
Linux OS 10062 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1286 1
Microsoft Windows 15765 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 89 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 202 1
Щербак Николай 3 2
Тараканов Дмитрий 51 1
Кашицин Владимир 9 1
Пономарев Александр 7 1
Опарин Вадим 1 1
Городилов Максим 1 1
Мельников Максим 34 1
Котельников Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
Беларусь - Белоруссия 5738 3
Казахстан - Республика 5581 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
Образование в России 2227 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 107 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1920 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
ITResearch 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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