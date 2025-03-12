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Гусаков Илья
|12.03.2025
|Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
Гусаков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 1
|Ильин Николай 23 1
|Мельников Максим 34 1
|Щербак Николай 3 1
|Антипина Елена 5 1
|Григорьев Петр 4 1
|Малютенков Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 467 1
|РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
|РАН - Российская академия наук 1902 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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