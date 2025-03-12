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Щербак Николай


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
05.10.2023 ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее 1
20.02.2023 Интерактивные доски под ОС Astra Linux — российские технологии для образования и бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Щербак Николай и организации, системы, технологии, персоны:

EliteBoard - Элитборд 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
Базальт СПО - BaseALT 666 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7124 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 297 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1075 1
Микрофон - Microphone 2525 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 603 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1086 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 189 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1479 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3506 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
Программный стек 215 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1019 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1964 1
Linux OS 10062 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 202 1
Microsoft Windows 15765 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 89 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Кашицин Владимир 9 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 3
Беларусь - Белоруссия 5738 2
Казахстан - Республика 5581 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
Образование в России 2227 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 107 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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