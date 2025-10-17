Получите все материалы CNews по ключевому слову
Forsite Форсайт
Основное направление деятельности Forsite — создание и развитие линейки высокопроизводительных рабочих станций и серверов GPU-класса для задач искусственного интеллекта, анализа данных, 3D-моделирования, а также локального запуска LLM-моделей, видеоаналитики, генеративного контента и других решений в области искусственного интеллекта.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 16 398 129 ₽*
|Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 5 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4741 1
|Мельников Максим 36 2
|Журин Роман 1 1
|Пономарев Александр 7 1
|Ильин Николай 25 1
|Котельников Сергей 2 1
|Муравьев Николай 3 1
|Щербак Николай 3 1
|Антипина Елена 5 1
|Опарин Вадим 1 1
|Городилов Максим 1 1
|Григорьев Петр 4 1
|Зверев Евгений 2 1
|Малютенков Сергей 1 1
|Гусаков Илья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154678 3
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1015 1
|РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
|РАН - Российская академия наук 1983 1
