Forsite Форсайт

Forsite - Форсайт

Основное направление деятельности Forsite — создание и развитие линейки высокопроизводительных рабочих станций и серверов GPU-класса для задач искусственного интеллекта, анализа данных, 3D-моделирования, а также локального запуска LLM-моделей, видеоаналитики, генеративного контента и других решений в области искусственного интеллекта. 

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям.

СОБЫТИЯ

17.10.2025 Merlion и Forsite подписали дистрибьюторское соглашение 1
12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 2
22.11.2024 Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 5
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 2

Публикаций - 4, упоминаний - 10

Forsite и организации, системы, технологии, персоны:

EliteBoard - Элитборд 6 2
Open Vision - Опен Вижн 6 2
AMD - Advanced Micro Devices 4437 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
Visiology - Визиолоджи 81 1
Nvidia Corp 3690 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 59 1
ТехноКонсоль 2 1
ПолиАналитика 2 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4741 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1120 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6548 3
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 309 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4303 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5771 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5889 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17109 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1408 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9219 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1696 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1317 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 374 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21644 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1404 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33441 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3985 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 356 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9632 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5179 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 608 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3852 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5290 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1295 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 706 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5452 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 754 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1519 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 304 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2796 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 667 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1981 2
Linux OS 10743 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5065 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 601 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1315 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 15 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Microsoft Windows 11 678 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Мельников Максим 36 2
Журин Роман 1 1
Пономарев Александр 7 1
Ильин Николай 25 1
Котельников Сергей 2 1
Муравьев Николай 3 1
Щербак Николай 3 1
Антипина Елена 5 1
Опарин Вадим 1 1
Городилов Максим 1 1
Григорьев Петр 4 1
Зверев Евгений 2 1
Малютенков Сергей 1 1
Гусаков Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Образование в России 2512 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5220 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6224 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5448 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1997 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3159 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393653, в очереди разбора - 732323.
Создано именных указателей - 184564.
